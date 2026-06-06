Rezaei kepada CNN: Jika Agresi Terulang, Lingkup Perang Akan Meluas

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohsen Rezaei, penasihat militer Panglima Tertinggi, dalam wawancara dengan CNN menekankan bahwa kesepakatan yang mungkin terjadi antara AS dan Iran bergantung pada persetujuan pemerintahan Trump untuk membebaskan 24 miliar dolar dari aset Teheran yang diblokir. Ia memperingatkan bahwa jika agresi dilanjutkan, AS akan memasuki jalur yang gelap.

Ia menambahkan, negosiasi telah mencapai jalan buntu, dan Trump, presiden AS, harus memecahkan kebuntuan ini. Bola berada di sisinya.

Rezaei menyatakan, pembebasan dana ini oleh pemerintahan Trump akan menciptakan "cakrawala baru untuk masa depan" Iran dan AS. Jika Trump ingin mencapai kesepakatan dengan Iran, 24 miliar dolar ini adalah ujian kepercayaan yang ingin dilakukan Iran terhadap Trump. Ini adalah ujian yang harus dilalui AS dan jalannya akan terbuka. Ini uang Iran, bukan AS.

Ia memperingatkan bahwa jika AS melanjutkan konflik, Iran akan membawa perang ke seberang Teluk Persia dan kemungkinan akan memperluas operasi militer dari Selat Hormuz ke Samudra Hindia, Selat Bab al-Mandeb, Laut Merah, dan Laut Mediterania. Rezaei mengatakan: "Dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika lain yang sudah pernah kami serang, kami akan memberikan dimensi lain pada perang. Tentu saja, kemungkinan terjadinya perang kecil."

Mengenai kemungkinan pertemuan antara Trump dan Pemimpin Tertinggi, ia menekankan: "Itu tidak akan terjadi. Saat ini kami berada pada tahap pertama negosiasi dan Trump telah membuat negosiasi mencapai jalan buntu. Itu tidak akan terjadi."

Tentang Selat Hormuz, Rezaei juga mengatakan bahwa Iran dan Oman memiliki kedaulatan atas jalur air utama ini, di mana seperlima minyak dan gas alam cair dunia melewatinya sebelum perang, dan oleh karena itu mereka akan mengelolanya bersama. Iran akan menerima biaya pemeliharaan karena Iran tidak seharusnya menanggung biaya pengelolaan selat tersebut.