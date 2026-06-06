Klaim Trump: Keadaan dengan Iran Berjalan Baik

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Donald Trump, presiden teroris Amerika Serikat, dalam menjawab pertanyaan seorang wartawan tentang situasi terbaru negosiasi dengan Iran, mengklaim bahwa keadaan dengan Iran berjalan relatif baik.

Trump selanjutnya mengklaim: "Kami telah mencapai kesuksesan besar dalam menangani berkas Iran."

Tanpa merujuk pada kekalahannya dalam perang melawan Iran, ia menambahkan: "Orang-orang memperkirakan harga minyak mencapai 300 dolar per barel, tetapi saat ini berada di 96 dolar."

Presiden teroris AS melanjutkan pernyataan tanpa dasarnya dengan mengatakan: "Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir, dan saat ini ia tidak dalam posisi untuk mendapatkan senjata tersebut."

Ia mengklaim: "Perang akan berakhir dengan cara apa pun yang memungkinkan, dan harga minyak akan turun."

Trump menyatakan: "Kami sudah dekat untuk menyelesaikan krisis Ukraina, dan saya percaya krisis ini akan diselesaikan."

Presiden AS selanjutnya mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan pengiriman senjata ke Taiwan.

Presiden AS sekali lagi membuat klaim tanpa dasar dan berulang-ulang dengan menyatakan: "Kami telah menghilangkan kemungkinan Iran untuk memperoleh senjata nuklir. Bagaimanapun caranya, masalah ini sudah selesai."

Tentang perang dengan Iran, ia mengatakan: "Ini bukan perang dalam arti sebenarnya; ini adalah konflik militer. Ini adalah latihan (atau pelatihan)."

Trump melanjutkan kebohongannya: "Hanya sekitar 21 hingga 22 persen dari rudal Iran yang tersisa baginya."