Tindakan Permusuhan AS terhadap Iran Menjelang Pertemuan Dewan Gubernur

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Reuters, para diplomat menyatakan bahwa AS sedang menyiapkan rancangan resolusi terhadap Iran sebelum pertemuan Dewan Gubernur IAEA.

Mereka menambahkan bahwa pertemuan ini akan diadakan minggu depan. Detail rancangan resolusi tersebut belum jelas.

Tindakan permusuhan AS terhadap Iran ini terjadi di tengah-tengah negosiasi mengenai perpanjangan gencatan senjata dan pencapaian kesepakatan di antara mereka.

Hanya beberapa jam sebelumnya, Departemen Keuangan AS juga telah mengumumkan penerapan sanksi baru terhadap Iran.