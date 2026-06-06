Klaim CENTCOM: Kami Membombardir Target di Sirik dan Qeshm

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Komando Pusat militer teroris AS di Asia Barat dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa beberapa saat yang lalu, pasukan CENTCOM menembak jatuh empat drone penyerang satu arah Iran yang diluncurkan menuju Selat Hormuz.

CENTCOM mengklaim bahwa drone penyerang ini menciptakan ancaman segera bagi lalu lintas laut di kawasan tersebut, dan pasukan AS menyerang situs-situs radar pengawasan pantai Iran di Guruk (Sirik) dan pulau Qeshm untuk bertahan melawan serangan lebih lanjut.