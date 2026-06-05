Araghchi: Dunia Terkejut dengan Kemampuan Iran dalam Respons Cepat

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam wawancara dengan Al-Mayadeen menyatakan: "Saya berterima kasih kepada semua negara di kawasan yang berperan dalam negosiasi, melakukan kontak dengan Amerika, dan memberikan tekanan kepadanya."

Ia menambahkan: "Setiap saat, angkatan bersenjata kami siap untuk melanjutkan perang dan menyerang Israel."

Araghchi menegaskan: "Saat ini tidak ada format negosiasi, kami bertukar pesan dengan pihak Amerika."

Menteri Luar Negeri Iran mengatakan: "Amerika merasakan kekuatan Iran selama perang 40 hari ini. Amerika mengira Iran adalah negara lemah di Asia Barat, dan berdasarkan anggapan itu mereka memulai perang. Dalam perang 40 hari, mereka memobilisasi semua kemampuan dan kekuatan mereka untuk menghancurkan Iran dalam beberapa hari dan memaksanya menyerah."

"Penyerahan tanpa syarat tidak akan pernah terjadi"

Araghchi menyatakan: "Syarat pertama mereka, seperti yang diumumkan Trump pada hari pertama perang, adalah penyerahan tanpa syarat, dan hal ini tidak akan pernah, tidak akan pernah terjadi."

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan: "Amerika berusaha melalui tuntutan tidak realistis seperti perubahan rezim, dan hal itu tidak terjadi."

Araghchi dengan menunjuk bahwa Amerika mengira rakyat akan turun ke jalan melawan rezim, padahal rakyat turun ke jalan untuk mendukung rezim, menyatakan: "Semua perhitungan mereka salah. Mereka ingin menghancurkan kemampuan rudal Iran, tetapi itu tidak hancur."

Ia menekankan: "Jika Trump memiliki akal, dia tidak akan pernah kembali berperang." Araghchi mengatakan: "Kami memiliki persatuan nasional dan kohesi sosial, tekad dan kemauan untuk berdiri menghadapi segala agresi terhadap negara kami."

Araghchi dengan menekankan bahwa situasi militer Iran saat ini lebih baik daripada sebelum perang dimulai, mengatakan: "Kami memiliki kemampuan untuk melanjutkan perang untuk jangka waktu berapa pun, dan ini tidak berarti kami menginginkan perang."