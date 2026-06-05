Sardar Hassanzadeh: Amerika Telah Kalah Sejak Hari Kesepuluh Perang Ramadhan

Sardar Hassan Hassanadeh, Komandan Korps Muhammad Rasulullah (saw) Tehran, dalam sebuah wawancara, terkait kemampuan tempur serta kapasitas ofensif dan defensif Korps untuk kemungkinan menghadapi setiap gerak-gerik musuh Amerika-Zionis, menyatakan: "Meskipun tidak lazim bagi kami untuk mengumumkan semua kapasitas kami, tetapi musuh tahu bahwa setiap kali ia terlibat dengan kami, ia telah melihat kapasitas, kemampuan, dan kartu-kartu kemenangan dari kami yang belum pernah ia hadapi sebelumnya."

Ia menambahkan: "Rakyat kami harus tahu bahwa di masa depan, jika musuh ingin melakukan kesalahan sekali lagi, ia pasti akan menghadapi dan berhadapan dengan skenario-skenario yang akan sekali lagi membuatnya bingung dan terkejut. Oleh karena itu, kami berjanji kepada rakyat bahwa kesiapan [angkatan bersenjata kami] jauh lebih baik daripada di awal Perang Ramadhan dan Perang Paksaan Ketiga."

Komandan Korps Muhammad Rasulullah (saw) Tehran melanjutkan: "Sudah tentu, dalam semua perang yang Anda lihat ini, kami telah mengejutkan musuh di hadapan rakyat kami, tekad rakyat kami, dan para pejuang kami."

"Semua asumsi dan perkiraan musuh dalam perang melawan Iran tidak terwujud"

Ia menyatakan: "Semua asumsi dan perkiraan yang ia miliki hingga hari ini, tidak hanya tidak terwujud dan tidak mencapai tujuan-tujuan itu, tetapi lebih dari itu, kami telah mencapai keunggulan ganda di bidang yang sama yang telah ditargetkan oleh musuh."

"Musuh terhina dan tidak punya jawaban untuk elit dan ahli mereka sendiri"

Hassanzadeh, terkait fakta bahwa dunia dan kawasan telah menerima kekalahan Amerika dan kemenangan Iran, mencatat: "Menurut saya, Trump dan Amerika telah kalah sejak hari kesepuluh perang, dan bahwa sekarang Anda melihat beberapa perubahan dalam perilaku dan sikap, itu karena musuh-musuh kita benar-benar telah dikalahkan dan dihinakan di hadapan tekad rakyat kita dan di hadapan kekuatan angkatan bersenjata kita, dan mereka tidak punya jawaban untuk rakyat mereka sendiri, elit mereka sendiri, ahli mereka sendiri, dan rakyat dunia."

Ia menyatakan: "Hari ini, dengan karunia Tuhan, seluruh dunia tahu bahwa pihak yang menang di medan perang adalah rakyat Iran, front perlawanan, dan Iran Islam, dan semua tahu bahwa Amerika dan rezim Zionis 100% gagal dalam tujuan mereka, dan sudah tentu mereka harus menerima untuk bertekuk lutut di hadapan rakyat kita dan menyerah pada tekad baja ini yang telah hadir di medan perang selama lebih dari sembilan puluh malam."