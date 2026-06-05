Mohsen Rezaei: Kami Berdiri Teguh di Samping Sekutu Kami Hizbullah

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, sambil mengucapkan selamat atas hari raya agung Ghadir Khum kepada seluruh umat Islam dunia, menyebut imamah sebagai kelanjutan risalah kenabian, dan juga memuliakan kenangan Imam Khomeini.

Ia menyebut Revolusi Islam sebagai hasil dari dua abad penantian dan penderitaan bangsa Iran, yang mata rantai hilangnya adalah Imam Khomeini, dan sesungguhnya Iran modern didirikan oleh beliau.

Anggota Dewan Kebijaksanaan, dengan menunjuk bahwa Amerika telah mengkhianati negosiasi untuk ketiga kalinya, menyatakan: "Pengkhianatan pertama terjadi selama perang 12 hari, pengkhianatan kedua dalam perang Ramadhan, dan dalam pengkhianatan ketiga, sehari sebelum berakhirnya gencatan senjata dua minggu, Amerika memberlakukan blokade, yang merupakan bentuk deklarasi perang dan pengkhianatan terhadap diplomasi. Juga di front Lebanon, mereka tidak memenuhi komitmen mereka, dan ini adalah pelanggaran janji lain dari pihak mereka."

Rezaei terkait serangan-serangan sporadis Amerika dalam beberapa hari terakhir, menegaskan: "Trump beberapa waktu terakhir telah mengadakan atraksi kembang api, namun kami berharap respons keras kami terhadap pelanggaran terakhir mereka akan menyadarkan mereka."

Mengenai dominasi suasana ketidakpercayaan atas negosiasi, ia menyatakan: "Mereka mengklaim bahwa jika Selat Hormuz dibuka kembali, mereka akan mencabut blokade, padahal hari ini Selat Hormuz terbuka untuk perdagangan – lalu mengapa mereka tidak mencabut blokade sekarang? Jadi kita lihat mereka terus memperburuk ketidakpercayaan. Mereka juga harus membebaskan setidaknya 24 miliar dolar dari dana Iran yang diblokir agar sedikit kepercayaan dapat muncul dalam negosiasi."

Mayor Jenderal Rezaei mengenai masalah Lebanon, dengan menekankan bahwa ini adalah prinsip umum di dunia bahwa jika suatu negara tidak mendukung sekutunya, negara itu tidak akan dapat diandalkan lagi. Ia mengingatkan: "Hizbullah telah berkorban dalam perang terakhir dan dia adalah sekutu kita, oleh karena itu kita mendukung Hizbullah dan kita berdiri teguh pada janji kita. Musuh ingin menekan kita dalam negosiasi dengan menekan Lebanon. Maka dalam menanggapi ancaman rezim Zionis terhadap Dahieh dan Beirut, semua rudal kami siap membakar utara wilayah pendudukan, dan hari ini kami memperingatkan rezim terkutuk ini untuk meninggalkan Lebanon, dan ketahuilah bahwa Lebanon akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kesepakatan dan gencatan senjata."

Mengenai posisi negara-negara Teluk, Rezaei menjelaskan: "Para penguasa Kuwait, Bahrain, dan UAE telah melakukan kesalahan dan masih menyusun kebijakan mereka berdasarkan sistem unipolar atau bipolar. Mereka harus tahu bahwa Amerika beberapa tahun ke depan tidak akan seperti Amerika tiga puluh tahun lalu atau bahkan Amerika saat ini – ia akan lebih lemah. Tentu saja tetangga-tetangga ini tidak boleh menyalahgunakan keluhuran budi kami. Benar bahwa kami mengabaikan bantuan besar mereka kepada Saddam selama perang delapan tahun karena faktor bertetangga dan persaudaraan Muslim, tetapi kali ini kami tidak akan membiarkan keluhuran budi kami dieksploitasi. Mereka harus memahami bahwa masa depan yang Amerika dan Israel bayangkan untuk kawasan ini, bagi negara-negara itu sendiri adalah masa depan yang gelap, disertai dengan kehilangan tanah mereka. Namun, Arab Saudi dan Qatar telah mengambil kebijakan yang lebih bijaksana."

Ia melanjutkan: "Untuk menjamin keamanan kawasan, harus dibentuk pengaturan dan tatanan baru di Teluk Persia dengan partisipasi negara-negara Teluk. Juga di tingkat seluruh Asia Barat, harus dibentuk sebuah persatuan dengan partisipasi negara-negara seperti Iran, Turki, Mesir, Pakistan, Arab Saudi dan negara-negara kawasan lainnya, yang dapat menjadi kekuatan keempat dunia."

Anggota Dewan Kebijaksanaan, dengan menyatakan bahwa bangsa besar Iran telah menggarisbawahi (membatalkan) supremasi Amerika, menegaskan: "Ini akan tercatat dalam sejarah, dan generasi mendatang akan mengatakan bahwa kemerosotan Amerika sebagai negara adidaya terjadi di Teluk Persia dan oleh bangsa Iran."

Penasihat Militer Panglima Tertinggi di akhir mengatakan: "Dengan rendah hati kami berterima kasih kepada bangsa Iran yang pemberani. Ketahuilah bahwa mereka adalah kekuatan hati bagi angkatan bersenjata. Slogan-slogan rakyat di lapangan-lapangan dan jalan-jalan tentang membangun tanah air dan mengatasi masalah tidak bertentangan dengan slogan-slogan dan gertakan mereka di hadapan musuh."