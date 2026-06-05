Menurut laporan kantor berita ABNA, Hojjatoleslam Mohammad Ghami, Ketua Organisasi Dakwah Islam, pada peringatan wafatnya Pendiri Besar Revolusi, dengan menelusuri kembali warisan intelektual Imam dan menyebutkan kehilangan pemimpin syahid, satu-satunya penafsir mazhab Imam, menulis di halaman pribadinya di salah satu media sosial: "Imam kami yang bijaksana membawa ilmu dan mistisismenya yang mendalam ke dalam teks kehidupan sosial. Peringatan wafatnya kebenaran yang selalu hidup ini mengingatkan pada kehidupan yang ilahi dan berani yang, dengan meneladani Amirul Mukminin (as) dan dengan keteguhan melawan para penindas, meniupkan jiwa baru ke dalam raga masyarakat."

Ia menambahkan: "Kami belum sempat terpuaskan dari mata air rantai bercahaya ini, tiba-tiba pemimpin syahid kami, satu-satunya penafsir mazhab Imam, pergi dari tengah-tengah kami; beliau yang mewujudkan penghormatan sejati kepada Imam dengan mengobjektifikasi pemikiran-pemikiran beliau. Seorang pemimpin yang dirinya sendiri menjadi perpanjangan merah dari jalan ini dan dengan kesyahidannya, memberikan makna pada keikhlasan dan keberanian. Betapa pun kehilangan dan duka ini sangat berat dan melelahkan, namun hati ini yakin: perjuangan Khomeini masih berlanjut."