Sementara Washington melaporkan bahwa Lebanon dan rezim Zionis telah mencapai kerangka kerja untuk mengadakan gencatan senjata, ketentuan yang dipublikasikan dari kesepakatan ini menunjukkan bahwa apa yang Amerika sebut sebagai "kesepakatan keamanan" lebih merupakan upaya untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Lebanon dan mewujudkan tujuan yang tidak berhasil dicapai Tel Aviv di medan perang.

Babak keempat negosiasi Lebanon dan rezim Zionis di Washington dengan mediasi Amerika telah berakhir, dan berdasarkan laporan, kedua belah pihak telah mencapai pemahaman tentang rencana gencatan senjata menyeluruh. Dalam kerangka ini, penghentian operasi perlawanan, penarikan pasukan Hizbullah dari selatan Sungai Litani, perluasan penempatan tentara Lebanon, dan pencegahan kehadiran segala kekuatan bersenjata di luar struktur negara disebut sebagai poin-poin terpenting.

Namun, reaksi keras Hizbullah terhadap kesepakatan ini menunjukkan bahwa perlawanan Lebanon menganggapnya bukan sebagai kesepakatan untuk mengakhiri perang, melainkan proyek politik untuk melucuti senjata perlawanan dan menyiapkan lahan bagi pengaruh Israel yang lebih besar di Lebanon.

Kesepakatan di mana hanya satu pihak yang harus berkonsesi

Kritik paling penting terhadap kesepakatan Washington adalah bahwa hampir seluruh kewajiban dibebankan kepada Lebanon dan terutama Hizbullah, sementara tidak ada mekanisme yang jelas dan mengikat yang disediakan untuk menghentikan agresi Israel.

Rezim Zionis dalam beberapa bulan terakhir telah berulang kali melanggar gencatan senjata sebelumnya, menargetkan berbagai wilayah Lebanon, dan melanjutkan operasi pembunuhan dan serangan udaranya. Meskipun demikian, dalam teks kesepakatan baru yang dipublikasikan, fokus utama adalah pada penghentian aktivitas perlawanan dan penarikan pasukannya dari Lebanon Selatan.

Dari sudut pandang para kritikus, kesepakatan ini secara praktis mengirimkan pesan bahwa Lebanon harus terlebih dahulu melepaskan alat-alat pencegahannya, kemudian berharap bahwa Israel akan memenuhi komitmennya – sebuah pendekatan yang tidak sesuai dengan pengalaman historis Lebanon dalam menghadapi rezim Zionis.