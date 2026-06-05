Perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan arogan dunia terus berlanjut

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip sumber-sumber Irak, Syekh Haidar al-Gharawi, Sekretaris Jenderal gerakan "Ansarullah al-Aufiya" (Perlawanan Islam Irak), berbicara kepada para pejuang perlawanan Islam, mengatakan: "Gerakan kalian di jalan kebenaran adalah kelanjutan dari jalan imam yang diberkahi itu dalam membantu kaum tertindas dan melawan kebatilan; jalan yang terus berlanjut meskipun ada segala tantangan dan kesulitan."

Ia menegaskan: "Senjata kalian saat ini adalah kelanjutan alami dari 'Dzulfiqar', dan keteguhan kalian dalam menghadapi kekuatan-kekuatan arogan dunia adalah perwujudan hidup dari ketabahan Amirul Mukminin Ali (as) di Khaibar dan Perang Ahzab."