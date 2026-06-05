New York Times: Drone Hizbullah Ungkap Kelemahan Pertahanan Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera dan tulisan New York Times, dalam beberapa minggu terakhir drone-drone ini telah digunakan dalam serangkaian serangan langsung terhadap pengangkut personel lapis baja, tank, dan sistem pertahanan udara rezim Zionis. Tentara rezim ini juga telah mengkonfirmasi bahwa serangan-serangan ini telah menjadi peristiwa yang hampir setiap hari dan mengakibatkan tewasnya beberapa personel militer.

Surat kabar tersebut menulis bahwa konsekuensi dari serangan-serangan ini tidak terbatas pada kerugian militer saja, namun pada saat yang sama juga mempertanyakan citra keunggulan teknologi rezim Zionis – masalah yang menimbulkan kekhawatiran yang meningkat di antara pasukan rezim ini yang ditempatkan di Lebanon Selatan.

New York Times mengutip pejabat Zionis melaporkan bahwa perwira militer sejak awal tahun 2024 telah memperingatkan tentang kemungkinan penggunaan drone serat optik oleh Hizbullah – teknologi yang menyebar selama perang Rusia dan Ukraina. Perbedaan drone ini adalah bahwa mereka tidak bergantung pada sinyal radio. Sebagai gantinya, operator mengendalikannya melalui kabel serat optik tipis yang secara bertahap terurai saat terbang – fitur yang membuat mereka sebagian besar kebal terhadap metode gangguan elektronik rezim Zionis.

Meskipun ada peringatan ini, menurut tulisan surat kabar tersebut, tentara rezim Zionis tidak mengambil tindakan yang cukup untuk menghadapi ancaman baru ini. Bahkan ketika serangan harian dimulai pada bulan April, beberapa tindakan pertahanan sederhana yang digunakan di Ukraina – seperti pemasangan jaring pelindung pada posisi tetap dan kendaraan militer – tidak dilaksanakan secara luas.

Guy Hazot, seorang jenderal pensiunan yang dalam tahun-tahun terakhir berpartisipasi dalam proses pembelajaran militer, mengatakan bahwa establishment keamanan rezim ini mengetahui bahayanya, tetapi tidak menanganinya dengan keseriusan yang diperlukan.

New York Times juga mengingatkan bahwa Hizbullah secara bertahap telah melanjutkan aksi militer melawan rezim Zionis sejak tahun 2014. Setelah dimulainya perang Amerika dan rezim Zionis melawan Iran pada akhir Februari, partai ini telah mengintensifkan serangan roket dan drone-nya terhadap rezim ini.