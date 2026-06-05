Pejabat India: Hubungan antar anggota BRICS menciptakan peluang baru

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip RIA Novosti, Vinay Kumar, Duta Besar India untuk Rusia, mengatakan bahwa hubungan dagang dalam kerangka BRICS dapat menciptakan peluang baru dan signifikan bagi semua negara anggota di saat rantai pasokan global berada di bawah tekanan.

Ia mengingatkan bahwa India memegang keketuaan BRICS tahun ini dan hingga saat ini telah mengadakan lebih dari 150 pertemuan dan acara dengan partisipasi semua negara anggota dalam lima bulan pertama tahun 2026.

BRICS adalah sebuah koalisi antar-pemerintah dan organisasi kekuatan ekonomi yang sedang berkembang yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama perdagangan, politik, dan keuangan antar negara berkembang. Kelompok ini mencakup hampir setengah dari populasi dunia dan menyumbang sebagian besar produk domestik bruto global.