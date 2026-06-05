Syekh Zakzaky: Pemikiran Imam Khomeini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan bangsa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Syekh Ibrahim Zakzaky, pemimpin Gerakan Islam Nigeria, menjelaskan dimensi kepribadian dan pemikiran pendiri besar Revolusi Islam pada konferensi "Pekan Imam Khomeini" ke-37 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Gerakan Islam di tempat kediamannya di Abuja.

Dalam upacara tersebut, Syekh Ibrahim Zakzaky menggambarkan Imam Khomeini (RA) sebagai anugerah Ilahi untuk era sekarang, yang mengubah pemikiran umat Islam dan menandai perubahan mendalam dan mendasar di tingkat internasional.

Evolusi Konsep Harapan pada Mazhab Imam Khomeini (RA)

Merujuk pada evolusi konsep menunggu di mazhab Imam Khomeini, beliau menyatakan: Pendiri Revolusi Islam mengubah sikap tradisional dan pasif masyarakat terhadap persoalan ini. Sebab menunggu di madzhab Imam bukan sekedar duduk, berdiam diri, dan menunggu, namun merupakan suatu gerakan yang dinamis, bertenaga dan berorientasi pada tindakan, yang merupakan kewajiban di pundak umat baik sebelum maupun sesudah kemunculan Hazrat Baqiyat Allah al-Azam (A.S.).

Pemimpin Gerakan Islam Nigeria menyatakan: Imam Khomeini (RA) mengubah pandangan dunia terhadap agama; Sehingga agama diakui sebagai alat untuk mencapai kebebasan, martabat dan kemandirian, bukan alat untuk menindas dan menindas umat, seperti yang diusung oleh kekuatan-kekuatan arogan sebelum kemenangan Revolusi Islam.

Beliau kemudian menekankan bahwa kekuasaan nyata dan material ada di tangan massa dan menambahkan: Pendiri Revolusi Islam mengajarkan kepada dunia bahwa kemenangan akhir atas orang-orang arogan hanya dapat dicapai melalui perjuangan melawan penindasan, berdiri dalam hasutan dan kepercayaan sejati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah alasan mengapa saat ini musuh-musuh Islam dan penguasa internasional takut akan pengaruh pemikiran Imam di kalangan umat dan terus berupaya mencegah penyebaran pemikiran ilahi ini.

Beliau menyatakan bahwa Imam Khomeini (RA) masih hidup, karena pemikiran, cara dan alirannya masih hidup dan terkini, dan menyatakan bahwa: dalam situasi saat ini, tidak perlu menciptakan cara-cara baru, tetapi satu-satunya tugas umat Islam adalah dengan tegas dan ikhlas mengikuti jalan bimbingannya.

Pada akhirnya, pemimpin Gerakan Islam Nigeria mengingatkan: Ini adalah gagasan yang sama yang dipegang dan dihormati oleh martir Seyyed Khamenei; Oleh karena itu, dunia saat ini perlu kembali pada pemikiran Imam Khomeini (RA) agar dapat mengatasi krisis, karena pemikiran tersebut adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dan mensejahterakan bangsa.