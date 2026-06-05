Peluang untuk membentuk “negara tunggal” belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seyyed Javad Naqvi, pemimpin Gerakan Kebangkitan Ummah Mustafa Pakistan, menekankan bahwa kesyahidan pemimpin Revolusi Islam Iran telah menandai kebangkitan bersejarah dan langka di dunia Islam dan masyarakat manusia dan telah memberikan dasar bagi umat manusia untuk lebih siap daripada sebelumnya untuk pembentukan “Umat yang bersatu”.

Selama kampanye populer untuk mengundang para Syuhada Umat yang akan diadakan di Lahore pada tanggal 13 Juni, beliau berkata: Kesyahidan Pemimpin Tertinggi telah menciptakan kebangkitan sejarah di kalangan masyarakat, yang telah menjadi impian para pemimpin agama selama berabad-abad.

Naqvi menambahkan: Saat ini, para pengikut agama yang berbeda telah lebih mengenali benar dan salah dibandingkan masa lalu, tabir ketidaktahuan telah disingkirkan dan orang-orang telah menerima jalan kebenaran, perlawanan dan pembebasan dengan lebih banyak empati.

Beliau menjelaskan: Kesempatan ilahi ini, di mana sebagian besar umat manusia dipersiapkan secara mental dan sepenuh hati untuk pembentukan bangsa yang bersatu, belum pernah tersedia dengan cara seperti ini dalam periode mana pun dalam sejarah umat manusia.

Pemimpin Tehreek Bidari Umm Mustafa menunjuk pada perkembangan terakhir di wilayah tersebut dan berkata: "Rakyat Iran menunjukkan contoh praktis dari kebangkitan dan perlawanan ini dengan kehadiran dan pendirian mereka selama 90 hari di alun-alun."

Beliau juga menegaskan bahwa Konferensi Umat Syuhada, sembari mengumumkan kegagalan terakhir kebijakan AS dan rezim Zionis, akan menunjukkan bahwa bangsa Pakistan juga sepenuhnya siap untuk memperkuat persatuan, kekuatan dan membela hak dan perlawanan.