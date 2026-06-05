Pengulangan genosida di Lebanon; Taktik strategi erosi di Gaza, perjuangan rezim Zionis di rawa Hizbullah dan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - penghancuran struktural dan kriminal di Gaza oleh rezim Zionis kini terulang kembali di Lebanon selatan; Sebuah isu yang telah menjadi perhatian bahkan bagi para pejabat Washington. Meningkatnya kebrutalan Zionis menunjukkan bahwa janji-janji pemerintah Netanyahu setelah konflik dengan Hizbullah secara resmi berakhir pada November 2024 sepenuhnya salah.

Agresi rezim Zionis terhadap Iran, yang dimulai pada tanggal 28 Februari dengan keterlibatan penuh dan kriminal dari Amerika Serikat, terjadi bersamaan dengan invasi ke Lebanon selatan, dan sejak itu, peningkatan pendudukan di Lebanon selatan terus berlanjut. Masalah ini rupanya dievaluasi untuk menciptakan zona penyangga terhadap serangan Hizbullah. Asumsi optimis Zionis adalah bahwa Iran akan disingkirkan sebagai ancaman dan dengan demikian pendukung terpenting Hizbullah akan mundur. Pada saat itu, sekelompok komentator dan pemimpin Zionis memuji pencapaian teknis dan militer negara ini dan lupa bahwa Hizbullah hanyalah sebuah ide dan juga gerakan yang hidup, dan bagi musuh Zionis, ini akan menjadi sumur yang dalam, sebuah kebuntuan yang tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Zionis tidak pernah tahu bahwa seseorang dapat melawan keyakinan hanya dengan keyakinan yang lebih tinggi, dan Hizbullah dengan keras kepala menolak tank, rudal, dan pesawat tempur.

Sejak bulan Maret, Israel telah menghancurkan infrastruktur, menggusur penduduk dan menghancurkan desa-desa di Lebanon selatan, dengan asumsi yang salah bahwa dengan tindakan ini, keamanan pemukiman Zionis di utara wilayah pendudukan dan dekat perbatasan dengan Lebanon akan terjamin. Pada bulan April, di bawah bayang-bayang perang Iran, gencatan senjata lain dilakukan antara Israel dan Lebanon, yang diperpanjang selama 45 hari hingga pertengahan Mei. Pertunjukan konyol ini terjadi ketika operasi tentara Israel berlanjut dan hingga 1 Juni, lebih dari satu juta warga Lebanon terpaksa mengungsi dan lebih dari 3.300 orang menjadi martir. Selama ini, 24 tentara dan 4 warga sipil Zionis telah terbunuh.

Dengan perlawanan keras Iran dalam diplomasi, yang diperkuat dengan terus berlanjutnya blokade Selat Hormuz, dan Hizbullah yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru dalam perlawanan, maka rencana musuh Zionis telah digagalkan. Keinginan Hizbullah untuk melanjutkan perlawanan diwujudkan dalam bentuk serangan mematikan terhadap tentara Israel dengan drone yang tahan jamming. Drone bunuh diri dengan serat optik dan penglihatan langsung ini, yang dihubungkan ke operator dengan kabel tipis yang sangat panjang, dapat melihat dan bermanuver sejauh beberapa kilometer. Tentara Zionis, yang dulunya memiliki baju besi yang tidak dapat ditembus oleh serangan Hizbullah, kini menjadi mangsa empuk.

Orna Mizrahi, mantan pejabat keamanan nasional Israel yang mengepalai program Lebanon di Institut Kajian Keamanan Nasional di Tel Aviv, mengakui bahwa "drone tersebut menyebabkan kebingungan karena mengejutkan. IDF tidak menganggapnya berbahaya. Di Israel, drone dipandang sebagai mainan." Pernyataan tentara Israel yang dikutip The Times of Israel menunjukkan bahwa tentara rezim ini tidak lagi memiliki gambaran sederhana tentang drone tersebut. Drone-drone ini menimbulkan “ancaman yang dinamis dan terus berkembang, dengan peralatan yang murah dan tersedia dengan tingkat perubahan yang tinggi.”

BBC melaporkan kisah Sami Zanti, kepala dewan kota Shumra di Israel utara yang menyedihkan: Masalahnya adalah Anda tidak merasakan kedatangan mereka (drone). Anda sedang duduk dan tiba-tiba tiba. Dan jika Anda melarikan diri, ia akan mengikuti Anda.

Menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh alat kematian yang murah dan efisien ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bahwa "tim khusus" sedang berupaya untuk "menyelesaikan masalah ini."

Meskipun jumlah korban yang jatuh dari pasukan Zionis terus meningkat, propaganda Israel tentang kemenangan rezim ini terus berlanjut dengan kekuatan dan mencoba untuk membenarkan kebijakan Zionis yang menyerang Lebanon. Pendudukan Kastil Bofer dan Bukit Ali al-Tahr oleh Zionis pada tanggal 31 Mei dirayakan oleh Pusat Penelitian dan Pelatihan Alma Israel dengan judul bahwa itu adalah pencapaian yang penting secara operasional karena dianggap sebagai kawasan strategis di Lebanon selatan dan sangat penting bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, "hilangnya kendali atas zona penyangga" dianggap sebagai "kegagalan operasional langsung bagi Hizbullah".

Operasi darat ini, yang secara salah digambarkan oleh Zionis sebagai tanda tekad, tidak dapat menyembunyikan rasa frustrasi yang semakin besar terhadap pemerintahan Netanyahu. Sehingga terpaksa mengancam akan menyerang ibu kota Lebanon pada 1 Juni. Pada 2 Juni, Menteri Perang Israel Israel Katz mengatakan kepada peserta Konferensi Ekspor Pertahanan bahwa pemboman beberapa lingkungan di Beirut yang diklaim terkait dengan Hizbullah ada dalam agendanya.

Dalam hal ini, beliau berkata: Bukti dari kebijakan melindungi pemukiman di dekat perbatasan ini sederhana dan akan menjadi jelas dalam beberapa hari mendatang: jika penembakan terhadap pemukiman berhenti, atau jika terus berlanjut dan kita menyerang pinggiran kota Beirut, persamaan ini akan menjadi kenyataan.

Sekarang, ada lagi gencatan senjata yang dibuat-buat dan kekanak-kanakan, yang dicapai hanya setelah adanya teriakan dan percakapan telepon yang mengandung kata-kata kotor antara Presiden AS Donald Trump dan Netanyahu pada tanggal 1 Juni.