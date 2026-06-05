Pesan belasungkawa Ayatollah Azami Sobhani atas meninggalnya Ayatollah Fayaz

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Ayatollah Azami Sobhani, dari Taqlid Marjah, dalam pesan belasungkawa atas meninggalnya Ayatollah Syekh Muhammad Ishaq Fayaz dari Najaf Ashraf Marjah, menyampaikan belasungkawa atas tragedi tersebut.

Dalam pesan belasungkawa Ayatollah Sobhani disebutkan: Kami menerima berita meninggalnya salah satu sesepuh Seminari Najaf Ashraf, Hazrat Ayatollah Sheikh Ishaq Fayyad (Quds Sarh Al-Sharif) dengan penuh haru.

Dalam risalah tersebut yang mengacu pada status keilmuan mendiang Saeed, disebutkan: Meskipun ulama ilahi tersebut telah meninggal dunia, namun pemikiran, karya ilmiah, dan warisan abadi beliau akan tetap hidup dan menginspirasi.

Ayatollah Sobhani melanjutkan pesannya dengan mengacu pada jasa ilmiah almarhum: dia menghabiskan hidupnya yang diberkati dengan mengajar, meneliti dan menulis, dan dengan melatih banyak generasi ulama dan meninggalkan khazanah pengetahuan Islam yang berharga, dia melakukan pengabdian yang besar kepada seminari dan dunia Islam. Sebuah warisan yang akan dimanfaatkan oleh generasi mendatang seiring berjalannya waktu.

Pada akhirnya, wibawa taqlid ini, sambil menyampaikan belasungkawa kepada hadirat suci Hazrat Wali Asr (A.S.), para pimpinan seminari Najaf Ashraf, para pembesar taqlid, santri, jamaah dan khususnya keluarga terhormat almarhum, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk almarhum Saeed, ditinggikan derajatnya dan hashrnya di sisi para wali Ilahi.

Perlu disebutkan bahwa Ayatollah Syekh Muhammad Ishaq Fayyaz, salah satu otoritas besar Syiah di Najaf Ashraf, meninggal pada 14 Juni pada usia 96 tahun di sebuah rumah sakit di Bagdad.