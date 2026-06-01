Sumber Agresi terhadap Tiang Telekomunikasi di Pulau Sirik Ditargetkan

1 Juni 2026 - 22:09
News ID: 1821463
Source: ABNA
Hubungan Masyarakat Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dalam sebuah pernyataan menegaskan: jika agresi diulangi, responsnya akan sangat berbeda, dan tanggung jawabnya berada pada rezim Amerika yang agresif dan pembunuh anak-anak.

Menurut kantor berita ABNA, Humas IRGC dalam sebuah pernyataan merinci: menyusul agresi yang dilakukan satu jam lalu oleh tentara agresif Amerika terhadap sebuah tiang telekomunikasi di Pulau Sirik di Provinsi Hormozgan, para pejuang Angkatan Udara dan Antariksa IRGC menargetkan pangkalan udara yang menjadi sumber agresi, dan target yang telah ditentukan berhasil dihancurkan.

