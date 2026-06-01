Agresi Terbaru Rezim Zionis: Pemboman Beberapa Wilayah di Lebanon Selatan

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, tentara rezim Zionis dalam serangan drone menargetkan wilayah Toul di Lebanon selatan.

Para penjajah Zionis juga mengeluarkan peringatan evakuasi untuk tujuh wilayah di Sidon, Lebanon selatan.

Koresponden Al Jazeera melaporkan dua serangan pesawat tempur Israel terhadap Mifdun dan Harouf, Kfar Tebnit serta sekitar Zoutar Timur (Zoutar El Charqiya) di Nabatieh.

Al Mayadeen juga melaporkan serangan pesawat tempur Israel terhadap wilayah Choukin di Nabatieh.

Wilayah Arabsalim di Lebanon juga menjadi target serangan rezim Zionis.