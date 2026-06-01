Baqaei: Pernyataan UE adalah Contoh Nyata Kemunafikan dan Pendekatan Ganda

Menurut kantor berita ABNA, Ismail Baqaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, menanggapi pernyataan juru bicara UE yang mengutuk tindakan Iran membela diri terhadap serangan agresif AS, di media sosial menulis: "Pernyataan UE yang mengutuk Iran karena menggunakan hak sah untuk membela diri terhadap serangan ilegal AS yang berasal dari negara tetangga selatan Teluk Persia, adalah contoh nyata kemunafikan dan pendekatan ganda. Pernyataan ini munafik dan tidak bertanggung jawab."

Uni Eropa harus tetap berkomitmen pada prinsip supremasi hukum dan Piagam PBB yang selama ini selalu mereka klaim. UE harus meninggalkan pendekatan yang didasarkan pada menyenangkan para agresor dan menyalahkan pihak-pihak yang membela diri.

Tindakan Iran yang menargetkan pangkalan dan fasilitas yang digunakan untuk agresi militer terhadap Iran, adalah tindakan hukum dalam kerangka hak membela diri yang sah.

Negara-negara memiliki kewajiban hukum untuk mencegah pihak agresor menggunakan wilayah dan fasilitas mereka untuk menyerang negara lain.