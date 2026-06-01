Parlemen Akan Melegalisasi Pengelolaan Selat Hormuz; Oman Juga Ikut Terlibat

Alaeddin Boroujerdi, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Dewan Konsultatif Islam, dalam wawancaranya dengan koresponden ABNA tentang status terbaru rencana parlemen untuk pengelolaan dan pemerintahan Iran atas Selat Hormuz, menyatakan: "Kami menunggu sidang paripurna parlemen dimulai secara resmi agar kami dapat mengubah rencana ini menjadi undang-undang."

Ia menambahkan: "Tentu saja, pengelolaan Selat Hormuz oleh Iran sudah dilaksanakan saat ini, dan kami hanya berupaya mengesahkan rencana ini untuk semakin memperkuat pengelolaan tersebut."

Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri menegaskan: "Ketika Amerika menjatuhkan sanksi terhadap organisasi baru kami – 'Lembaga Pengelolaan Jalur Air Teluk Persia' – itu berarti Iran saat ini sudah memiliki pengawasan dan pengelolaan atas Selat Hormuz, karena lembaga Iran ini dibentuk untuk memeriksa permintaan melintasi Selat Hormuz, dan Amerika telah menjatuhkan sanksi terhadapnya."

Boroujerdi melanjutkan: "Saat ini, kedaulatan, pengelolaan, dan kontrol Iran atas Selat Hormuz sedang dilaksanakan, dan kami ingin memperkuat masalah ini, selain prosedur yang saat ini berlaku di selat tersebut, juga dalam bentuk undang-undang. Insya Allah, tahap legislasi di parlemen juga akan diselesaikan."

Anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen tentang aspek hukum masalah ini mengatakan: "Selat Hormuz terletak di perairan teritorial Iran dan Oman, oleh karena itu hanya Iran dan Oman yang dapat memutuskan cara pengelolaannya, dan tidak ada negara lain yang berhak mencampuri urusan ini."

Boroujerdi menegaskan: "Para pejabat negara kami, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri, telah mengadakan pembicaraan dengan pihak Oman dalam hal ini, dan negosiasi masih berlanjut untuk mencapai kerangka kerja tentang bagaimana Iran dan Oman akan bersama-sama mengelola Selat Hormuz. Meskipun ada tekanan dari Amerika, pihak Oman juga ikut terlibat."