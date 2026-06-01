Reaksi Hizbullah terhadap Pelanggaran Gencatan Senjata: Roket Akan Mencapai Akko dan Haifa

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Manar, media Ibrani melaporkan bahwa Hizbullah telah memperluas cakupan operasinya bersamaan dengan meningkatnya agresi rezim Zionis terhadap Lebanon.

Berdasarkan laporan ini, cakupan serangan balasan Hizbullah juga mencakup Akko dan Haifa, sehingga untuk pertama kalinya sejak apa yang disebut gencatan senjata Lebanon, lingkaran tembak Hizbullah telah mencapai jarak 40 kilometer.

Sebelumnya, tentara rezim Zionis telah mengumumkan bahwa sirine peringatan telah diaktifkan di Akko dan Haifa yang terletak di utara wilayah pendudukan.

Perlu dicatat bahwa agresi darat dan udara brutal rezim Zionis terhadap Lebanon sejauh ini telah mengakibatkan 3.371 syahid dan 10.129 luka-luka.