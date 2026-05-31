Sheikh Mohammad Yazbek: Kami tidak akan mundur dari posisi perlawanan, bahkan jika pertempuran Asyura akan datang



Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kepala dewan keagamaan Hizbullah mengumumkan dalam sebuah pesan kepada para pendukung dan keluarga "perlawanan" bahwa kelompok tersebut tidak akan mundur dari posisinya dan bahwa tuntutannya, termasuk penghentian total serangan, penarikan Israel, pemulangan pengungsi, pembebasan tahanan, dan dimulainya pembicaraan tentang strategi pertahanan, tetap tidak berubah; sebuah posisi yang, menurutnya, tidak akan berubah "bahkan jika itu mengarah pada konfrontasi dengan Husseini."

Dalam pesan ini, Syekh Muhammad Yazbek memuji "kesabaran dan keteguhan" pasukan dan keluarga mereka, menggambarkan para pejuang Hizbullah sebagai "Husseini" dan "pembangun tanah air," dan mengklaim bahwa darah dan penderitaan mereka pada akhirnya akan mengarah pada "pemurnian tanah dari kekotoran Zionis-Amerika." Dalam beberapa bagian pesannya, dengan mengutip ayat-ayat dari Al-Quran dan hadits, ia menganggap perlawanan sebagai jalan menuju kehormatan dan kemenangan, dan menyampaikan kepada pasukannya bahwa mereka membawa “pintu dari gerbang Surga” melawan musuh.

Yazbek melanjutkan dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah Lebanon untuk melindungi warga negara dan kedaulatan negara, dan mengatakan bahwa Hizbullah telah bersabar selama berbulan-bulan setelah mencapai kesepakatan dengan musuh dan telah mematuhi pelaksanaannya; namun, menurutnya, kesabaran ini tidak akan abadi dalam menghadapi serangan yang terus berlanjut dan apa yang disebutnya sebagai "ketidakmampuan pemerintah untuk menindaklanjuti klausul-klausul kesepakatan." Ia juga mengklaim bahwa rencana-rencana yang diajukan di Lebanon terhadap perlawanan sebenarnya telah menguntungkan Israel, dan bahkan beberapa orang di pemerintahan dan kabinet telah mencoba untuk menunjukkan perlawanan sebagai "di luar legitimasi."

Dalam bagian lain dari pesannya, kepala dewan keagamaan Hizbullah secara eksplisit mencantumkan tuntutan kelompok tersebut: gencatan senjata total di darat, laut, dan udara, penarikan penuh Israel dari wilayah Lebanon, kembalinya penduduk ke kota dan desa mereka, dimulainya rekonstruksi, pembebasan tahanan, dan kemudian memasuki pembicaraan tentang "strategi pertahanan" atau "pertahanan nasional." Ia menekankan bahwa ini adalah posisi akhir Hizbullah dan bahwa kelompok tersebut tidak akan mundur darinya, bahkan jika jalan ini mengarah pada konfrontasi baru.

Yazbek mengakhiri dengan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Republik Islam Iran dan kepemimpinannya, serta menyatakan harapan bahwa "kebebasan ketiga" sedang dalam perjalanan; sebuah istilah yang tampaknya merujuk pada tahap baru perkembangan lapangan dan politik di Lebanon dan perbatasan selatan negara tersebut.