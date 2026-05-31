Israel Klaim Menguasai Benteng Al-Shaqif/Para Pakar: Film Propaganda, Bukan Kemenangan Militer

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Tentara Israel mengumumkan pagi ini (Minggu) bahwa mereka telah menguasai benteng strategis "Al-Shaqif" (Beaufort), yang terletak di ketinggian lebih dari 700 meter menghadap Sungai Litani, Lembah Saluqi, dan kota Al-Mutala, setelah bentrokan lapangan dengan tembakan hebat dari darat dan udara.

Film propaganda untuk Netanyahu

Menanggapi tindakan ini, aktivis media Fuad Khreis menggambarkan video yang dirilis oleh tentara Israel sebagai "film propaganda" yang mendokumentasikan momen pendudukan benteng tersebut.

Ia menekankan bahwa benteng tersebut adalah "monumen bersejarah dan wisata", bukan benteng tempat tinggal bagi para pejuang.

Khreis mencatat bahwa para tentara dalam video tersebut terlihat tanpa kendaraan lapis baja, menunjukkan bahwa mereka menyusup dari belakang benteng untuk merekam film propaganda yang dibutuhkan Netanyahu dan kemudian mundur.

Sistem Pertahanan Perlawanan Telah Berubah

Yassin Ezzedine, seorang penulis dan analis, juga menekankan bahwa media Israel melebih-lebihkan pentingnya aksi ini.

Ia menjelaskan bahwa saat ini metode pertahanan telah berubah sepenuhnya; Perlawanan tidak lagi berdiam di benteng atau barak, tetapi mengandalkan terowongan dan persembunyian untuk melakukan serangan cepat dan mendadak guna melemahkan musuh, selain menggunakan rudal dan drone yang sangat efisien dalam pertempuran.

Upaya Israel untuk Mengatasi Kompleksitas Masa Lalu

Jurnalis Tamer Kadih juga menganggap antusiasme Israel ini sebagai hasil dari upaya untuk meraih kemenangan atas tragedi dan kompleksitas masa lalu, bukan berdasarkan data terkini.

Ia merujuk pada pertempuran tahun 1982 di mana pasukan elit Israel membunuh puluhan orang sebelum merebut benteng, dan Menachem Begin dan Sharon mengunjungi benteng tersebut untuk mengabadikan gambar kemenangan yang terkenal itu.

Qadeeh mencatat bahwa benteng tersebut kemudian menjadi posisi militer yang sangat kuat dan target strategis bagi perlawanan Lebanon, yang melemahkannya dengan serangan rudal dan penyergapan hingga penarikan mereka pada tahun 2000.

Ia menjelaskan bahwa: “Saat ini, siapa pun yang berperang di Lebanon menggunakan taktik perang gerilya tanpa perlindungan udara atau sistem pertahanan, dan dalam jenis perang ini, kemajuan geografis pasukan penyerang tidak dapat dicegah, tetapi perlawanan memiliki kemampuan untuk melemahkan mereka hingga mereka terpaksa mundur.”

Mengkonfirmasi keadaan pelemahan yang terus berlanjut yang dibicarakan Qadeeh, jurnalis Khalil Nasrallah mencatat bahwa hanya beberapa jam setelah pendudukan Qadeeh dipresentasikan sebagai “sebuah pencapaian yang akan melindungi kota Al-Mutla khususnya,” alarm berbunyi di dalam kota dan daerah lain karena jatuhnya rudal yang ditembakkan dari Lebanon.

Tantangan utama Israel; Bertahan, bukan maju

Jurnalis Samer Haj Ali juga menekankan: “Aturan lapangan menunjukkan bahwa pihak pendudukan mungkin dapat mencapai wilayah mana pun di Lebanon, tetapi tantangan utamanya terletak pada kemampuannya untuk bertahan dan menanggung biaya bertahan hidup.” Ia merujuk pada perkembangan di Bayada, Labuneh, Zutar, dan Yahmar, dan menekankan bahwa Shaqif juga akan mengalami skenario yang sama.