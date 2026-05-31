Outlet media anti-Iran termahal dengan hak siar astronomis, dengan misi untuk berbohong dan memicu keresahan serta ketegangan di Iran!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kianoush Razzaqi, seorang pengacara dan ahli hukum dari Amerika Serikat, mengatakan dalam sebuah wawancara tentang jaringan Zionis Iran International: Iran International adalah kedok untuk melakukan operasi keamanan terhadap Iran dengan kedok dan samaran media.

Ia menambahkan: "Jaringan ini memiliki misi yang jelas, yaitu untuk memicu keresahan dan perpecahan antara rakyat dan pemerintah, serta untuk mendorong ketegangan dan radikalisasi di atmosfer Iran."

Razzaghi menambahkan: "Inti dari pekerjaan Iran International adalah untuk mencegah perkembangan Iran, karena jika Iran, sebagai raksasa potensial, mampu keluar dari tekanan buatan yang diciptakan sedikit saja dan sedikit celah diberikan kepadanya, negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lain-lain pada dasarnya tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan Iran."