Ketakutan Zionis terhadap ancaman baru di Tepi Barat

Menurut laporan kantor berita ABNA, koresponden militer jaringan Israel i24 News melaporkan bahwa ratusan drone ditemukan di Tepi Barat, dan ancaman drone ini telah menjadi masalah sensitif di wilayah ini.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa militer rezim Zionis telah meningkatkan intensitas serangan mereka di berbagai wilayah Palestina yang diduduki karena telah menerima laporan bahwa drone yang diluncurkan dari Tepi Barat dapat bertindak sebagai ancaman terhadap wilayah lain, dan tidak hanya terhadap pemukiman di Tepi Barat.

Berdasarkan laporan ini, drone yang lepas landas dari Tepi Barat bahkan dapat mencapai pusat wilayah pendudukan.

Sebelumnya, media Zionis juga mengakui bahwa wilayah udara di daerah utara tanah yang diduduki sepenuhnya terbuka bagi drone Hizbullah.