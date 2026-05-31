Serangan Trump lagi terhadap Paus karena menentang perang melawan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip The Hill, Donald Trump, Presiden AS, mengkritik Paus Leo XIV, pemimpin umat Katolik dunia, dan Brandon Johnson, walikota Chicago, karena pertemuan mereka di Vatikan dan mengatakan bahwa seseorang harus menjelaskan kepada Paus bahwa walikota Chicago adalah orang yang tidak berguna.

Trump menulis di media sosialnya Truth Social: «Seseorang harus menjelaskan kepada Paus bahwa walikota Chicago tidak berguna, dan bahwa Iran tidak boleh mendapatkan senjata nuklir!» Dalam pesan ini, ia juga mengunggah ulang gambar pertemuan Johnson dengan Paus. Dalam gambar-gambar tersebut, walikota Chicago memberikan sebuah bendera kecil kotanya kepada Paus, dan keduanya terlihat memegang topi tim bisbol Chicago Cubs; padahal Paus Leo XIV dikenal sebagai penggemar tim Chicago White Sox.

Pernyataan Trump telah memperkeruh ketegangan sebelumnya dengan Paus. Presiden AS sebelumnya juga mengkritik kritik Paus terhadap perang melawan Iran dan sikapnya tentang imigrasi dan masalah sosial, mengatakan bahwa ia tidak ingin memiliki Paus yang berpikir bahwa Iran dapat memperoleh senjata nuklir. Trump juga mengkritik oposisi Paus terhadap beberapa kebijakan pemerintahan AS, termasuk tindakan militer dan imigrasi.

Sebaliknya, Paus Leo sebelumnya telah menyatakan bahwa ia tidak takut pada pemerintahan Trump dan akan terus berbicara secara terbuka tentang pesan-pesan Injil dan masalah kemanusiaan. Pertemuannya dengan Brandon Johnson di Vatikan sebagian besar berfokus pada topik-topik seperti keadilan sosial, imigrasi, dukungan untuk kelompok rentan, dan kerja sama kemanusiaan.

Walikota Chicago juga menanggapi pernyataan Trump dengan menyatakan bahwa warga Chicago lelah dengan «perang» Trump melawan Iran, dan bahwa kebijakannya membuat kehidupan keluarga pekerja menjadi lebih sulit.