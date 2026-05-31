Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip RIA Novosti, Armando Mema, politisi Finlandia dan anggota partai «Koalisi Kebebasan», mengatakan: Uni Eropa dengan membiayai perang dan mengirimkan senjata mematikan ke Ukraina, telah berulang kali melintasi garis merah.

Ia menambahkan: Rusia sekali lagi menunjukkan kesiapannya untuk berdialog dengan Eropa dan berharap konflik ini dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Hubungan Rusia dan Uni Eropa telah memburuk sejak dimulainya perang Ukraina. Negosiasi perdamaian Ukraina sejauh ini belum membuahkan hasil dan kedua belah pihak tidak bersedia berkompromi mengenai isu-isu yang disengketakan.

Moskow menuduh Brussel mensabotase negosiasi perdamaian serta membiayai dan mempersenjatai Ukraina untuk perang melawan Rusia.