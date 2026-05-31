Operasi khusus Hizbullah; Kaum Zionis diburu bahkan dalam kegelapan malam

Menurut laporan kantor berita ABNA, radio tentara rezim Zionis mengakui bahwa tadi malam, sebuah drone milik pasukan Hizbullah Lebanon menargetkan sejumlah anggota Brigade Givati.

Berdasarkan laporan ini, serangan tersebut sangat mengkhawatirkan karena terjadi pada malam hari dan menunjukkan bahwa Hizbullah memiliki kemampuan untuk menargetkan tentara Zionis dengan drone bunuh diri bahkan pada saat gelap.

Radio tentara rezim Zionis menambahkan bahwa drone ini kemungkinan besar dilengkapi dengan sistem penglihatan malam yang dapat menargetkan elemen musuh bahkan dalam kegelapan.

Sebelumnya, media Zionis juga mengakui bahwa wilayah udara di daerah utara tanah yang diduduki sepenuhnya terbuka bagi drone Hizbullah.