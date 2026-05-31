Serangan pesawat tempur ke tenda pengungsi Palestina; kondisi kritis sebuah rumah sakit di Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, pesawat tempur rezim Zionis beberapa menit yang lalu meluncurkan serangan ke tenda pengungsi Palestina di kamp Jabalia yang terletak di utara Jalur Gaza.

Dalam serangan brutal ini, sejumlah pengungsi Palestina terluka.

Selain itu, serangan tentara Zionis terhadap timur laut kamp al-Bureij di tengah Jalur Gaza juga dilanjutkan kembali.

Di sisi lain, dengan memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, direktur rumah sakit Syuhada al-Aqsa mengumumkan bahwa hitungan mundur untuk penutupan rumah sakit ini telah dimulai karena pemadaman listrik.