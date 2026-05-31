Haaretz: Pengayaan Iran Bukan Lagi Topik Utama Rencana Kesepakatan

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Zionis Haaretz dalam laporannya yang berjudul "Hormuz, Uranium, dan Miliaran Dolar" menulis: Iran tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika.

Media Zionis ini menambahkan tentang keunggulan Iran dalam negosiasi dengan Amerika: Proposal-proposal baru berupaya untuk mengkompensasi kerusakan Iran dalam perang dan membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran, tanpa secara langsung menangani perselisihan utama mengenai pengayaan uranium.

Haaretz tidak menganggap Iran siap memberikan konsesi dan menulis: Tampaknya Teheran tidak memiliki ketergesaan untuk berkompromi.

Media Zionis ini menyebut situasi yang terjadi mirip dengan lelucon dan menambahkan: "Hampir sebuah kesepakatan" bisa menjadi judul salah satu sketsa lucu dari program populer Israel "Eretz Nehederet" (Negeri yang Menakjubkan), tetapi kisah ini sangat nyata sehingga tidak bisa dianggap sebagai lelucon.