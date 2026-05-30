Persatuan di bawah naungan kedudukan Wali Hukum adalah salah satu tugas penting di era gaib

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Hojjatoleslam dan Muslimin Morteza Agha Tehrani menyatakan tadi malam dalam pertemuan pendidikan di Makam Suci Bunda Maria: Setiap orang memiliki kesempatan yang sesuai dengan usianya, dan dalam kesempatan ini mereka harus berusaha untuk memenuhi kewajiban mereka.

Menekankan bahwa kita adalah ciptaan Allah Yang Maha Kuasa, beliau berkata: Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah, dan segala sesuatu yang kita miliki adalah amanah di tangan kita, dan setelah kematian kita akan mencapai akhirat.

Pembicara dalam pertemuan pendidikan di Makam Suci Hazrat Masoumeh, semoga kedamaian menyertainya, menambahkan: Jika kita memiliki amal kebaikan dan mampu melayani di masa kita, kita akan menang.

Menyatakan bahwa karena Allah adalah Pencipta, ketaatan hanya boleh kepada Allah, beliau berkata: Kita harus menempatkan segala sesuatu yang kita miliki untuk Allah dalam kategori ketulusan, dan ini adalah kewajiban kita di dunia ini.



Menekankan bahwa kita harus menghabiskan hidup kita untuk memenuhi kewajiban, Agha Tehrani berkata: Selama ada kewajiban, kita tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang dianjurkan.

Menyatakan bahwa masyarakat saat ini sedemikian rupa sehingga jika kita mencapai kewajiban, kita tidak akan punya waktu untuk hal-hal yang dianjurkan, ia mengklarifikasi: Kewajiban harus ditanggapi dengan serius dan tidak boleh dianggap enteng sama sekali.

Pembicara dalam pertemuan pendidikan di Makam Suci Hazrat Masoumeh (semoga kedamaian menyertainya) menunjukkan bahwa beberapa tindakan kita adalah kewajiban individu dan beberapa adalah kewajiban kolektif, dan mengingatkan: Salat Jumat, jihad, dan berada di medan perang termasuk kewajiban yang tidak dapat dilakukan secara individu dan merupakan kewajiban kolektif.

Menyatakan bahwa persatuan di bawah naungan kedudukan Wali Amanat Fiqih adalah salah satu tugas kita di era gaib, ia berkata: Saat ini, jika terjadi perang atau negosiasi atau apa pun, itu harus atas perintah Wali Amanat Fiqih.

Menyatakan bahwa musuh melihat persatuan dan solidaritas rakyat Iran dalam perang kedua dan ketiga yang dipaksakan, Agha Tehrani menyatakan: Kita semua harus bekerja sama sesuai dengan kehendak Allah.

Menyatakan bahwa hubungan kita dengan Allah adalah masalah yang sangat penting, ia menyatakan: Salah satu keutamaan pertemuan umum di lapangan adalah promosi program keagamaan, dan masalah ini sedang berlangsung di seluruh negeri.

Pembicara pertemuan pendidikan di Makam Suci Hazrat Masoumeh (semoga kedamaian menyertainya) menambahkan: Pertolongan Allah pasti akan terjadi, tetapi kita tidak dapat mengharapkan pertolongan ini dengan dosa dan ketidaktaatan.

Menyatakan bahwa tuntutan masyarakat juga harus benar dan disiplin, ia berkata: Terkadang kita melakukan dosa dan kesalahan dengan tuntutan yang salah, dan ini akan menghalangi pertolongan ilahi.