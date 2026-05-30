Markas Besar Khatam: Kapal hanya boleh berlayar di jalur yang telah ditentukan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait- ABNA - Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya mengumumkan: Pengelolaan Selat Hormuz dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dengan wewenang penuh.

Mengingat integritas jalur ini, ditekankan bahwa semua kapal, kapal komersial, dan kapal tanker hanya diharuskan untuk berlayar di jalur yang telah ditentukan dan mendapatkan izin dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan sangat membahayakan keamanan lalu lintas mereka.

Diperingatkan juga bahwa setiap tindakan kapal militer untuk mengganggu pengelolaan Selat Hormuz atau mengganggu lalu lintas akan menjadi sasaran angkatan bersenjata Republik Islam Iran.