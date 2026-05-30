  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Markas Besar Khatam: Kapal hanya boleh berlayar di jalur yang telah ditentukan

30 Mei 2026 - 21:59
News ID: 1820461
Markas Besar Khatam: Kapal hanya boleh berlayar di jalur yang telah ditentukan

Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya telah memperingatkan bahwa setiap tindakan oleh kapal militer untuk mengganggu pengelolaan Selat Hormuz atau mengganggu lalu lintas akan menjadi sasaran Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait-  ABNA - Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya mengumumkan: Pengelolaan Selat Hormuz dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dengan wewenang penuh.

Mengingat integritas jalur ini, ditekankan bahwa semua kapal, kapal komersial, dan kapal tanker hanya diharuskan untuk berlayar di jalur yang telah ditentukan dan mendapatkan izin dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan sangat membahayakan keamanan lalu lintas mereka.

Diperingatkan juga bahwa setiap tindakan kapal militer untuk mengganggu pengelolaan Selat Hormuz atau mengganggu lalu lintas akan menjadi sasaran angkatan bersenjata Republik Islam Iran.

Your Comment

You are replying to: .
captcha