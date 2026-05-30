Tel Aviv dalam Dilema Perjanjian Washington-Teheran; Penerimaan Paksa atau Kebuntuan Strategis?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Rezim Zionis telah memahami dengan baik bahwa jalan kesepakatan dan kompromi antara Amerika Serikat dan Iran hampir merupakan satu-satunya pilihan yang tersisa dan bahwa era pilihan militer yang menentukan telah berakhir, setidaknya dalam praktiknya; meskipun hal ini belum diumumkan secara resmi.

Menurut surat kabar Lebanon Al-Akhbar, fakta ini telah menyebabkan Tel Aviv menghadapi kekhawatiran yang semakin meningkat, terutama karena proses saat ini antara Washington dan Teheran lebih menyerupai proses negosiasi terbuka yang dapat mengarah pada kesepakatan bertahap dan pertukaran konsesi terbatas pada isu-isu yang dapat dinegosiasikan. Sebaliknya, isu-isu fundamental dan strategis, terutama masalah nuklir, telah ditunda ke masa depan yang tidak pasti dan terbuka untuk berbagai skenario, masa depan yang tidak memiliki jadwal yang jelas maupun jaminan strategis yang pasti.

Dengan demikian, setelah bertahun-tahun berkoordinasi secara politik dan keamanan dengan Amerika Serikat dan berpartisipasi dalam perang dan konfrontasi bersama melawan Iran, rezim Zionis kini mendapati dirinya dihadapkan pada kesepakatan sementara yang telah menjadi target langsung Amerika Serikat. Tel Aviv terpaksa menerima kenyataan ini, meskipun mereka sangat menyadari biaya dan risiko strategisnya. Risiko, dari perspektif rezim Zionis, termasuk memberikan Iran kesempatan, sumber daya keuangan, dan legitimasi untuk membangun kembali kemampuan mereka dan sekutu-sekutu mereka di kawasan tersebut.

Namun, masalah rezim Zionis tidak terbatas pada perjanjian itu sendiri, melainkan pada kesenjangan antara pengakuan ancaman dan kemampuan untuk bertindak. Di dalam wilayah pendudukan, suara-suara telah muncul yang memperingatkan bahwa perjanjian apa pun dalam bentuk dan isinya saat ini akan menguntungkan Iran dan merugikan keamanan nasional rezim Zionis. Arus ini menyerukan penolakan tuntutan Amerika atau bahkan tindakan militer independen terhadap Iran.

Rezim Zionis dan krisis ketergantungan

Meskipun penilaian ini dapat dipahami dari perspektif Zionis, seruan untuk menentang Washington atau memulai perang unilateral terhadap Iran pada praktiknya hanyalah pilihan teoretis dan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Ketergantungan struktural dan komprehensif rezim Zionis pada Amerika Serikat sedemikian rupa sehingga konfrontasi apa pun dengan Washington dapat menjadi bunuh diri strategis. Karena tanpa dukungan militer, keamanan, intelijen, politik, dan ekonomi dari Amerika Serikat, Israel tidak akan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Terlebih lagi, tindakan seperti itu dapat memiliki konsekuensi langsung dan dahsyat seperti isolasi internasional, pengurangan kekuatan militer, dan keruntuhan logistik.

Situasi ini menjadi semakin rumit selama masa kepresidenan Donald Trump. Pendekatan pragmatis Trump telah menyebabkan hubungan luar negeri diukur lebih berdasarkan kepentingan ekonomi, komersial, dan bahkan pribadi daripada hal lainnya. Dalam kerangka kerja seperti itu, setiap pembangkangan rezim Zionis terhadap tuntutan Washington dapat dilihat sebagai tantangan langsung dan menyebabkan reaksi hukuman yang keras. Reaksi yang tidak hanya memengaruhi para pengambil keputusan politik tetapi juga seluruh struktur rezim Zionis. Oleh karena itu, seruan untuk konfrontasi independen dengan Amerika Serikat lebih merupakan ekspresi keinginan rezim untuk merebut kembali posisinya yang hilang daripada rencana yang praktis dan realistis.

Akibatnya, baik penyerahan diri sepenuhnya maupun penentangan absolut – yang keduanya merupakan pilihan yang mahal – tidak dianggap sebagai solusi yang layak bagi rezim Zionis. Situasi ini bukan hanya disebabkan oleh sifat kesepakatan yang mungkin terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga karena kurangnya kemandirian strategis rezim Zionis. Hal ini telah mengubah rezim tersebut dari pemain berpengaruh dalam membentuk keamanan regional menjadi pihak pasif yang harus menunggu hasil negosiasi yang terjadi di luar lingkup kehendak dan pengaruhnya.

Apakah ada pilihan lain selain kehendak Washington?

Namun, meskipun penerimaan kesepakatan yang tidak diinginkan tampaknya menjadi respons yang paling mungkin dari rezim Zionis, Tel Aviv masih memiliki ruang gerak taktis yang terbatas, yang dapat dilihat di beberapa bidang:

Pertama: rezim Zionis bukanlah pihak langsung dalam kesepakatan apa pun antara Amerika Serikat dan Iran. Oleh karena itu, mereka dapat menyatakan bahwa mereka tidak menganggap diri mereka terikat pada hasil dan ketentuan kesepakatan tersebut dan secara teoritis akan mempertahankan semua opsi mereka, termasuk opsi militer; terlepas dari seberapa banyak mereka mampu menerapkan opsi-opsi ini dalam praktiknya.

Kedua: para pengambil keputusan Zionis dapat fokus pada apa yang mereka sebut sebagai pencapaian perang melawan Iran menjelang pemilihan dan pada saat yang sama tekanan domestik meningkat terkait kegagalan perang tersebut. Meskipun perang ini tidak mencapai tujuan yang dinyatakan, dari perspektif Tel Aviv, perang ini membawa beberapa pencapaian taktis yang dapat dibesar-besarkan oleh Benjamin Netanyahu dan sekutunya dan dipresentasikan kepada publik sebagai keberhasilan strategis.

Ketiga: Rezim Zionis mungkin mencoba mengkompensasi kegagalannya dalam kasus Iran melalui front Lebanon. Tel Aviv saat ini berupaya mendapatkan kebebasan bertindak yang lebih besar di wilayah ini dengan dukungan Amerika Serikat. Pada saat yang sama, rezim Zionis mencoba memperkuat posisinya dalam negosiasi dengan pemerintah Lebanon dengan secara bertahap merebut lebih banyak wilayah Lebanon dan menjadikan wilayah-wilayah ini sebagai alat tawar-menawar dan tekanan. Tujuan strategi ini adalah untuk memaksakan persamaan berdasarkan mana tanah ditukar dengan pelucutan senjata Hizbullah.

Namun, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada hasil upaya lapangan rezim Israel, serta kendala waktu yang dihadapinya, sebuah masalah yang terus menyelimuti masa depan strategi ini dalam ketidakpastian.