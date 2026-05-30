Sheikh Isa Qassim memperingatkan tentang konsekuensi dekrit baru tentang wakaf di Bahrain

30 Mei 2026 - 21:56
News ID: 1820460
Mengkritik dekrit kerajaan baru tentang pengorganisasian Administrasi Wakaf Islam, Ayatollah Sheikh Isa Qassim menekankan: Undang-undang ini menghilangkan pengelolaan wakaf dari wewenang wali amanat agama dan mentransfernya ke lembaga-lembaga dengan pendekatan yang tidak sah.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ulama Bahrain Sheikh Isa Qassim mengkritik langkah tersebut sebagai tanggapan terhadap dekrit kerajaan baru di Bahrain tentang reorganisasi Administrasi Wakaf Islam.

Ia menulis dalam sebuah unggahan di jejaring sosial X: Hukum-hukum ini mengalihkan wakaf dari tangan wali amanat ke tangan pengkhianat dan menjauhkannya dari jalan melayani kebaikan dan kebenaran menuju korupsi dan penyimpangan.

Ulama Bahrain itu juga menekankan: Perubahan-perubahan ini menghilangkan pengelolaan wakaf dari perwalian hukum wakaf dan mengalihkannya ke lembaga yang tidak memiliki hak untuk mengelolanya.

Syekh Isa Qassim menambahkan: Proses ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan di bidang wakaf; prinsip-prinsip yang menekankan penghormatan terhadap niat wakaf dan menjaga independensi wakaf.

