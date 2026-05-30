Duta Besar Iran dan Penasihat Kebudayaan Memberikan Apresiasi kepada Para Pemain Film "Children of Heaven" di Indonesia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mengutip Kantor Humas Penasihat Kebudayaan Republik Islam Iran di Indonesia, Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, dan Dr. Yahya Jahangiri, Penasihat Kebudayaan Republik Islam Iran, menghadiri pemutaran khusus dan acara karpet merah film "Children of Heaven" yang diadakan di Indonesia dengan kehadiran sejumlah seniman, pejabat budaya, dan penggemar film.

Pada acara tersebut, Duta Besar dan Penasihat Kebudayaan negara kita memberikan plakat penghargaan dan kenang-kenangan kepada sutradara, produser, aktor, dan staf eksekutif film lainnya.

Film "Children of Heaven (Film 2026)" adalah versi lokal Indonesia dari film abadi "Children of Heaven" karya Majid Majidi, yang diproduksi dengan mengadaptasi film Iran tersebut dan menciptakan kembali konsep kemanusiaan, moral, dan keluarga dalam konteks budaya Indonesia.

Film tersebut diputar di berbagai bioskop Indonesia pada kesempatan Idul Adha dan mendapat sambutan hangat dari keluarga, penonton, dan mereka yang tertarik pada film-film bermakna.

Di sela-sela acara tersebut, Mohammad Boroujerdi dan Dr. Yahya Jahangiri menganggap produksi dan pemutaran karya-karya yang terinspirasi oleh sinema Iran sebagai simbol kedalaman hubungan budaya antara kedua negara, Iran dan Indonesia, dan menekankan peran efektif seni dan sinema dalam mengembangkan interaksi budaya dan memperkuat ikatan antar bangsa.

Selain itu, acara tersebut juga mengapresiasi upaya para produser film dalam memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang sama antara budaya Iran dan Indonesia.