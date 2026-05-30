Jemaah haji memulai hari pertama Idul Adha dengan melempar batu

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Jemaah haji memulai pelemparan batu ke Jamarat al-Aqaba pada hari pertama Idul Adha di Mina, dekat kota Mekah, Rabu pagi ini. Tahap ini dianggap sebagai salah satu ritual terpenting dalam ibadah haji. Ibadah haji tahun ini diikuti oleh lebih dari 1,7 juta jemaah.

Menurut surat kabar Al-Arabi Al-Jadeed, sejak dini hari Rabu, kelompok-kelompok jamaah haji telah berjalan melalui Lembah Mina untuk melempar tujuh kerikil sebagai simbol menggoda setan. Ritual ini dilakukan di kompleks bertingkat besar yang dibangun pemerintah Saudi untuk mencegah kepadatan dan insiden mematikan di tahun-tahun sebelumnya.

Setelah menyelesaikan tahap ini, para jamaah mencukur atau memotong rambut mereka, keluar dari keadaan ihram, dan mengenakan pakaian biasa mereka.

"Saya tidak percaya saya telah menyelesaikan ritual haji," kata Adnan Hamad, seorang jamaah haji Irak berusia 58 tahun. "Setiap tahap perjalanan ini, meskipun sangat sulit, telah menyenangkan," katanya, dengan kedua putrinya yang mengenakan jubah putih di sisinya.

Di sepanjang jalan, para sukarelawan membagikan air dan minuman kepada para jamaah yang kelelahan karena panas yang menyengat dan melakukan ritual sejak dini hari Selasa.

Panas yang ekstrem; Tantangan utama Haji tahun ini

Haji tahun ini diadakan dalam kondisi yang sangat panas; dengan suhu mencapai 45 derajat Celcius di Arafat pada hari Selasa. Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi beberapa insiden di upacara pelemparan batu Jamarat dan di area yang ramai, yang merenggut ratusan nyawa. Pada tahun 2015, insiden saling dorong selama pelemparan batu Jamarat di Mina menewaskan sekitar 2.300 jamaah, menjadikannya bencana terburuk dalam sejarah Haji.

Untuk mencegah kepadatan, otoritas Saudi telah menetapkan jalur terpisah untuk masuk dan keluar dari kompleks pelemparan batu Jamarat, dan pasukan keamanan telah dikerahkan di seluruh area tersebut.

Setelah upacara, jamaah melakukan perjalanan ke Mekah untuk melakukan Tawaf al-Ifadah, salah satu rukun Haji, dan kemudian kembali ke Mina untuk bermalam di sana selama hari-hari Tashreeq dan pelemparan batu tiga Jamarat. Jamaah dengan alasan keagamaan dapat meninggalkan Mina setelah pelemparan batu Jamarat di Aqaba.

Setelah pelemparan batu di Jamarat, para jamaah kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan Tawaf Perpisahan.

Para jamaah memulai hari pertama Idul Adha dengan pelemparan setan.

Sementara itu, Direktorat Bantuan Medis Udara yang berafiliasi dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Medis Kementerian Pertahanan Saudi turut serta dalam musim Haji tahun ini dengan empat helikopter yang dilengkapi untuk memberikan layanan bantuan canggih kepada para jamaah dan mengangkut pasien dari pusat-pusat di sekitar tempat suci dan situs-situs suci ke pusat-pusat medis.

Operasi ini dilakukan sepanjang waktu dan berkoordinasi langsung dengan rumah sakit lapangan, pusat-pusat medis, dan ruang gawat darurat yang terletak di situs-situs suci untuk memberikan layanan medis yang cepat dan tepat waktu kepada para jamaah. Kantor Berita Resmi Saudi (SPA) mengumumkan bahwa armada bantuan medis udara akan terus mengangkut pasien di dalam dan di luar Kerajaan Arab Saudi dalam kerangka sistem medis komprehensif Kementerian Pertahanan.

Dari Arafat ke Muzdalifah; Malam di Jalan Pengabdian

Kemarin, Selasa, para jamaah haji menghabiskan hari mereka dengan berdoa dan beribadah di Jabal al-Rahma di Arafat dan berangkat ke Muzdalifah untuk bermalam setelah matahari terbenam.

Sejak pagi hari Selasa, ribuan jamaah haji dengan jubah ihram putih mendaki Gunung Arafat setinggi 70 meter dan berdoa, membaca Al-Quran, dan berdoa di antara bebatuan.

Setelah matahari terbenam, para jamaah haji pergi dengan bus atau berjalan kaki ke Muzdalifah, 6 kilometer dari Arafat dan di antara Arafat dan Mina, untuk mengambil kerikil dari Jamarat dan bermalam di udara terbuka.

Sepanjang hari Selasa, para sukarelawan membagikan air, makanan, dan payung kepada puluhan ribu jamaah haji dalam perjalanan ke Arafat, dan helikopter terbang di langit untuk memastikan keamanan ritual.

Dengan suhu di Mekah mencapai 44 derajat Celcius dalam beberapa hari terakhir, otoritas Saudi telah mendesak para jamaah haji untuk minum banyak air dan melindungi diri dari matahari. Karena sebagian besar ritual dilakukan di luar ruangan dan berlanjut hingga hari Jumat.

Tim medis juga telah dikerahkan di seluruh wilayah gurun di sekitar tempat-tempat suci untuk menyediakan layanan medis, terutama bagi para peziarah lanjut usia.

Para peziarah menceritakan pengalaman yang tak terlupakan

“Ini adalah hari yang luar biasa,” kata Mahmoud Zahafi, seorang peziarah Aljazair berusia 64 tahun yang berjalan kaki dari Arafat ke Muzdalifah bersama teman-temannya. “Allah telah memilih kita dari antara ratusan juta umat Muslim untuk menjadi tamu-Nya tahun ini.”

Ia berjalan di atas jalan aspal karet yang mengurangi tekanan pada kaki dan persendian serta mengurangi panas tanah.

“Nasser Majrashi,” seorang warga negara Saudi berusia 32 tahun yang datang dari rumahnya di Mekah untuk melakukan ritual dengan sepeda listrik, berkata: “Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan; perasaan indah yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata.”

Karim Hazem, seorang jemaah haji Tunisia berusia 40 tahun, juga mengatakan: "Ini adalah tempat di mana Tuhan menyatukan umat Islam dan mengingatkan kita bahwa berbagai bangsa dan etnis dapat bersatu."

Lebih dari 1,7 juta jemaah haji dari seluruh dunia hadir.

Para pejabat Saudi mengumumkan pada hari Selasa bahwa lebih dari 1,7 juta jemaah haji, termasuk 1.546.655 jemaah haji asing dari 165 negara, termasuk 30.000 jemaah haji Iran, dan 160.646 jemaah haji domestik, berpartisipasi dalam acara tahun ini.

Pejabat Saudi mengatakan jumlah jamaah asing tahun ini telah melampaui angka tahun 2025. Tahun lalu, jumlah total jamaah adalah 1.673.230, sedangkan pada tahun 2024, jumlah ini mencapai lebih dari 1.833.000.

Mengorganisir ibadah Haji merupakan tantangan logistik besar bagi Arab Saudi, dengan lebih dari 33.000 bus yang bertanggung jawab mengangkut jamaah ke Arafat.

Tahun ini, jumlah jamaah yang tinggal di jalan dan trotoar juga lebih sedikit, hal ini menunjukkan keberhasilan Arab Saudi dalam memerangi fenomena jamaah ilegal. Dua tahun lalu, masalah yang sama, ditambah dengan suhu panas hampir 50 derajat Celcius, menyebabkan kematian sekitar 1.300 jamaah, yang sebagian besar adalah jamaah ilegal.

Haji adalah pertemuan umat Muslim dari seluruh dunia. Di tempat tersebut, kaum pria mengenakan Ihram putih tanpa jahitan untuk melambangkan kesetaraan dan penghapusan perbedaan etnis dan sosial, dan kaum wanita mengenakan pakaian longgar, seringkali berwarna putih, dengan wajah dan tangan terbuka.