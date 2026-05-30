Dari makanan halal hingga fesyen Islami; bagaimana China menjadi raksasa baru di pasar halal?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam peta ekonomi global di mana pola konsumsi terkait erat dengan persyaratan dan kepercayaan agama, halal bukan lagi sekadar label pada produk makanan, tetapi telah menjadi gerbang strategis yang diperebutkan oleh kekuatan ekonomi yang sedang berkembang. Sementara itu, China telah menjadi salah satu pemain penting di bidang ini dengan memperluas kehadirannya di pasar mayoritas Muslim.

Menurut Al Jazeera, surat kabar South China Morning Post telah melaporkan pertumbuhan tak terduga Tiongkok sebagai salah satu kekuatan utama dunia dalam mengekspor produk halal, menjelaskan bahwa negara tersebut telah menjadi pemain kunci di pasar global ini dengan mengandalkan kapasitas produksi yang besar, jaringan logistik yang luas, dan hubungan perdagangan dengan negara-negara Muslim.

Surat kabar tersebut menulis bahwa meskipun sekitar 25 juta Muslim tinggal di Tiongkok, industri halal negara itu dibentuk terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Namun, perluasan saluran distribusi tradisional dan digital, serta meningkatnya permintaan dari generasi muda Muslim di seluruh dunia, telah mendorong industri ini ke arah ekspor.

Humphrey Ho, CEO perusahaan pemasaran konsumen Helios Worldwide, menggambarkan fenomena ini sebagai hal yang menarik, dengan mengatakan bahwa pasar domestik yang relatif kecil telah mampu menjadi eksportir utama produk halal. Ini terlepas dari kenyataan bahwa, tidak seperti banyak negara Asia Tenggara, Tiongkok tidak memiliki undang-undang nasional tunggal untuk mengatur standar halal.

Statistik Ekspor Menunjukkan China di Peringkat Pertama

Menurut data dari Institut Standar Dinar, yang dikutip dalam laporan ini, China menduduki puncak daftar eksportir ke 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam pada tahun 2023 dengan nilai ekspor sekitar $32,5 miliar.

India berada di urutan berikutnya dengan ekspor $28,9 miliar dan Brasil dengan $26,9 miliar.

Ekspor ini mencakup berbagai macam barang. Mulai dari makanan dan pakaian hingga kosmetik, obat-obatan, dan bahkan produk media dan hiburan, semuanya didefinisikan dalam konteks ekonomi halal. Frost & Sullivan memperkirakan nilai pasar ini akan mencapai antara $9,5 dan $10,5 triliun pada tahun 2030.

Dari makanan halal hingga fesyen Islami; bagaimana China menjadi raksasa baru di pasar halal?

Faktor-faktor di Balik Keberhasilan China di Pasar Halal

Laporan ini menganggap keberhasilan China di pasar halal sebagai hasil dari faktor-faktor yang sama yang sebelumnya telah menyebabkan kekuatan ekonomi negara tersebut. Termasuk kapasitas produksi yang besar, harga yang kompetitif, dan jaringan distribusi canggih yang mencakup pasar di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Asia Tengah.

Para analis percaya bahwa Tiongkok telah mampu memperkuat jalur perdagangan halal yang vital dengan membangun pusat logistik khusus, mengembangkan infrastruktur rantai dingin, dan mengintegrasikan peluang ekspor halal dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan.

Pertumbuhan e-commerce juga memainkan peran penting dalam memperluas kehadiran Tiongkok di pasar sasaran, dan negara ini telah memanfaatkan perkembangan pesat belanja dan penjualan online di negara-negara Muslim.

Diversifikasi produk dan perubahan citra tradisional pasar halal

Laporan tersebut menekankan bahwa ekspor halal Tiongkok telah sangat diuntungkan dari keunggulan rantai pasokan negara tersebut dan tidak lagi terbatas pada daging dan produk tradisional.

Saat ini, ekspor halal Tiongkok juga mencakup makanan siap saji, produk beku, makanan kesehatan, produk susu, dan berbagai minuman.

Azmi Anis, direktur sertifikasi di Halal Foundation of America, mengatakan beberapa perusahaan Amerika mendapati bahwa mengimpor beberapa bahan dan produk halal bersertifikat dari Tiongkok lebih hemat biaya dan efisien daripada memproduksinya di dalam negeri.

Yayasan tersebut telah mensertifikasi dan mengesahkan hampir 500 perusahaan Tiongkok hingga saat ini, katanya.

Anis juga menekankan bahwa produk halal sering dikaitkan dengan kualitas tinggi, dan banyak produsen makanan premium dan bahkan restoran di Tiongkok melihat sertifikasi halal sebagai tanda standar yang lebih ketat, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan kepercayaan pelanggan.

Laporan tersebut juga mengutip perusahaan konsultan pemasaran yang berbasis di Beijing, Gonin, yang mengatakan bahwa pasar makanan halal domestik Tiongkok akan bernilai sekitar $44,07 miliar pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 8 persen. Hal ini membuka jalan bagi pertumbuhan ekspor lebih lanjut.

Di Luar Makanan; Ekspansi ke Pasar Pakaian Islami

Ekspansi Tiongkok ke pasar halal tidak terbatas pada industri makanan.

Data dari Institut Standar Dinar menunjukkan bahwa pasar pakaian Islami juga telah menjadi area yang berkembang pesat, dengan meningkatnya permintaan akan hijab, abaya, dan pakaian Islami yang terjangkau di kalangan konsumen Muslim.

Tantangan Kredibilitas dan Persaingan Global

Terlepas dari keberhasilannya yang mengesankan, masalah kredibilitas dan kepercayaan tetap menjadi salah satu tantangan terpenting yang dihadapi Tiongkok di pasar halal.

Surat kabar tersebut mengutip Zainab Al-Barnusi, seorang peneliti di Universitas Studi Global, yang mengatakan: "Sistem sertifikasi halal di Tiongkok belum memiliki kredibilitas dan status yang dimiliki sistem sertifikasi di Asia Tenggara dan dunia Arab."

Di Tiongkok, lembaga pemerintah, bekerja sama dengan asosiasi Islam dan kantor urusan etnis di tingkat lokal dan regional, bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat ini, yang telah menyebabkan perbedaan standar dan kriteria dibandingkan dengan standar internasional.

Al-Barnusi, yang telah meneliti upaya Tiongkok untuk memperluas kehadirannya di pasar Timur Tengah dan Afrika Utara, percaya bahwa perbedaan standar ini adalah salah satu hambatan terpenting bagi pertumbuhan lebih lanjut Tiongkok di pasar halal.

Namun, ia menekankan bahwa jika tren ini berlanjut, pasar halal global akan menjadi lebih kompetitif dan beragam, dan struktur pasar ini mungkin akan mengalami perubahan mendasar di tingkat global.

Mendefinisikan ulang aturan persaingan dalam ekonomi halal

Laporan South China Morning Post menyimpulkan bahwa dampak Tiongkok terhadap ekonomi halal tidak terbatas pada peningkatan volume produk yang dipasok, tetapi negara tersebut sedang mendefinisikan ulang aturan persaingan di pasar yang tumbuh dengan pesat.

Sebuah pasar di mana kepatuhan terhadap persyaratan Syariah terkait erat dengan standar kualitas dan rantai nilai global, dan isu ini dapat menentukan bagaimana negara-negara berkembang berinteraksi dengan pasar Islam dalam dekade mendatang.