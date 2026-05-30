  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Velayati: Penjamin objektif kelangsungan perjanjian adalah Selat Hormuz

30 Mei 2026 - 21:35
News ID: 1820454
Velayati: Penjamin objektif kelangsungan perjanjian adalah Selat Hormuz

Penasihat Pemimpin Tertinggi Revolusi bidang urusan internasional menekankan dalam sebuah pesan: Garis merah Iran jelas; kali ini, dokumen dan tanda tangan bukanlah jaminan; "Penjamin objektif kelangsungan perjanjian adalah Selat Hormuz."

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Ali Akbar Velayati, penasihat Pemimpin Tertinggi Revolusi bidang urusan internasional, menulis dalam sebuah pesan: Sejarah membuktikan bahwa semua penjajah yang datang dengan keinginan untuk mendominasi, dari Alexander hingga Genghis dan Trump, semuanya dicerna dalam pencernaan peradaban Iran yang kaya.

"Menjadi sebuah bangsa" adalah orisinalitas peradaban yang mengakar kuat, bukan komoditas yang dapat dibeli atau disewa dengan uang minyak.

Garis merah Iran jelas; kali ini, dokumen dan tanda tangan bukanlah jaminan. "Jaminan objektif atas kelangsungan perjanjian adalah Selat Hormuz." Geografi tidak berbohong dan merupakan hakim terakhir dari perjanjian di atas kertas.

Your Comment

You are replying to: .
captcha