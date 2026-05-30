Serangan Terberat Rezim Zionis di Lebanon Sejak Gencatan Senjata

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Rezim Zionis melakukan serangan berat di Lebanon selatan dalam serangkaian operasi pada hari Senin. Menurut laporan Mayadeen, mengutip seorang pejabat Lebanon, pemboman hari Senin di Lebanon adalah "serangan Israel terberat sejak gencatan senjata."

Mayadeen mengatakan dalam laporannya hari ini: Pesawat tempur Israel menargetkan setidaknya 47 kota dan desa di tujuh provinsi di Lebanon selatan dan timur pada hari Senin. Sumber militer Lebanon menggambarkan pemboman tersebut sebagai serangan terberat dalam satu hari sejak perjanjian gencatan senjata.

Serangan udara, artileri, dan serangan pesawat tak berawak mengakibatkan gugurnya beberapa warga sipil. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, Israel telah menewaskan 3.185 warga sipil dan melukai 9.633 lainnya sejak 2 Maret.