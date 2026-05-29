Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Tentara Israel berusaha menembus ke utara Sungai Litani dengan memanfaatkan poros desa Zutar dan merebut ketinggian Musharraf, mengerahkan dominasi kekuatan tembaknya atas kota Nabatiyeh dan posisi "Ali Al-Taher". Pergerakan militer ini, disertai dengan serangan udara ekstensif terhadap desa-desa di sekitar Nabatiyeh, bertujuan untuk menciptakan "jembatan" strategis guna memperkuat posisi dalam negosiasi politik atau berpotensi memperluas dominasi militer. Kemajuan ini tidak dirancang secara horizontal, melainkan "seperti anak panah" untuk membuka jalan menuju tepi utara Sungai Litani.

Sebaliknya, pasukan perlawanan telah mengadopsi strategi cerdas untuk menargetkan kelemahan logistik dan pertahanan pasukan Israel. Alih-alih langsung menyerang tank berat, fokus operasional perlawanan adalah menghancurkan peralatan pendukung, buldoser pembersih jalan (model D9), sistem komunikasi, dan radar Iron Dome. Hasil lapangan menunjukkan bahwa setelah 86 hari pertempuran, tentara Israel gagal menstabilkan posisinya dan membangun benteng pertahanan karena serangan berulang pada jalur pasokan dan terciptanya titik buta dalam jaringan komando dan kendali.

Penilaian situasi di garis depan menunjukkan bahwa perlawanan telah berhasil mengubah dugaan keunggulan teknologi Israel menjadi tantangan logistik dan sumber daya manusia bagi tentara. Memutus komunikasi unit operasional dengan ruang komando dan menghilangkan perlindungan mereka telah mengubah pasukan Israel menjadi sasaran empuk. Sejarah kegagalan serupa di daerah lain seperti al-Bayada dan al-Naqoura dalam per advances menuju Tyre menegaskan bahwa superioritas udara dan upaya untuk menciptakan "sabuk keamanan" pada dasarnya telah gagal menjamin keamanan pasukan militer atau para pemukim di utara.