Times of Israel: Kelompok Anti-Iran Putus Asa dari Upaya Penggulingan Republik Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Harian Zionis Times of Israel dalam sebuah laporan mengakui bahwa setelah gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, kelompok-kelompok penentang Republik Islam mulai putus asa terhadap proyek penggulingan pemerintahan di Iran.

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait(as) – ABNA – media Zionis tersebut menulis bahwa meskipun sejumlah pejabat Republik Islam menjadi target serangan, struktur pemerintahan Iran tetap berdiri kokoh.

Times of Israel menyebut stabilitas Republik Islam di tengah serangan Washington dan Tel Aviv sebagai perkembangan yang tidak terduga, bahkan bagi kelompok-kelompok anti-Iran. Menurut laporan itu, para oposisi menilai Amerika Serikat melalui gencatan senjata justru telah mempermainkan harapan mereka.

Dalam laporan tersebut, sejumlah penentang Republik Islam juga menolak klaim Presiden AS Donald Trump mengenai perubahan sistem politik Iran. Mereka menyatakan bahwa struktur utama tetap bertahan, dan yang berubah hanya beberapa individu.

Media Zionis itu pada akhirnya mengakui bahwa perang tidak melemahkan Korps Garda Revolusi Islam Iran, tetapi justru memperkuat posisi dan pengaruhnya di dalam struktur Republik Islam.