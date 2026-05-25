Rezaei: Hari ini Angkatan Darat AS telah menemui jalan buntu dalam menghadapi Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, penasihat militer Panglima Tertinggi dan komandan Pasukan Pengawal Revolusi Islam selama delapan tahun Perang Suci, pada hari Senin dalam upacara peringatan syuhada perang paksaan Ramadhan dan peringatan syuhada kejayaan Iran yang diadakan di Musala Tehran, menyatakan: Tahun ini, saat kita merayakan hari jadi pembebasan Khorramshahr dan hari kekalahan besar Saddam serta pendukungnya, dua Khorramshahr lainnya terulang kembali di tahun lalu. Dua Perang Suci lainnya terulang kembali. Oleh karena itu, kebetulan tanggal 3 Khordad dengan perang besar yang dihadapi oleh bangsa Iran adalah masalah yang sangat penting.

Rezaei melanjutkan: Perang paksaan pertama dimulai pada tanggal 31 Shahrivar 1359 (22 September 1980) dengan invasi darat, laut, dan udara besar-besaran oleh tentara Irak ke wilayah Iran. Pasukan penyerang memasuki lima provinsi di negara itu. Saddam Hussein telah menerima jaminan-jaminan kunci dari Amerika Serikat sebelum memulai serangan. Jaminan-jaminan ini, yang diperoleh dalam pertemuan rahasia dengan pejabat AS, mencakup pembatasan dalam pengiriman senjata ke Iran. AS berkomitmen untuk tidak mengirimkan pesawat tempur canggih F-14 dan F-4 (Phantom) ke Iran, karena langkah ini dapat diartikan sebagai dorongan bagi Irak untuk menyerang.

Penasihat Militer Panglima Tertinggi menambahkan: Juga mengenai tidak campur tangannya di Dewan Keamanan, AS menjamin bahwa di Dewan Keamanan PBB, mereka akan menghalangi setiap keputusan yang melawan invasi Irak ke Iran dan mencegah Irak ditempatkan di bawah Bab VII Piagam PBB.

Sekretaris Dewan Koordinasi Ekonomi Tertinggi para Kepala Kekuasaan menambahkan: AS setuju untuk tidak menyediakan suku cadang yang diperlukan untuk tank dan pesawat militer Iran yang sebagian besar buatan AS, Inggris, Italia, dan Jerman. Hal ini akan melemahkan kemampuan tempur Iran dalam jangka panjang.

Jaminan keempat AS adalah bahwa dalam enam bulan pertama perang, ketika amunisi senjata Iran akan habis, mereka akan menolak mengirimkan amunisi dan rudal yang diperlukan Iran, seperti rudal Phoenix untuk pesawat F-14.

Komandan Pasukan Pengawal Revolusi selama delapan tahun Perang Suci mengatakan: Saddam Hussein telah sepakat dengan para pemimpin negara-negara Arab bahwa jika cadangan devisa Irak habis untuk perang, negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan UAE akan mengkompensasi biayanya melalui uang minyak. Akibatnya, lebih dari 80 miliar dolar diberikan sebagai bantuan keuangan kepada Saddam Hussein oleh negara-negara Arab.

Rezaei selanjutnya mengatakan: Perkembangan terkini di kawasan dan konfrontasi militer dengan Iran telah menempatkan AS pada jalan buntu total. Tampaknya pasukan militer AS yang hadir di kawasan dengan membayangkan perang jangka pendek, kini dihadapkan pada kenyataan konflik yang berkepanjangan. Dalam bentrokan baru-baru ini, peristiwa penting terjadi yang mempengaruhi jalannya perkembangan. Pencuri yang telah menyerang Iran terjebak saat melarikan diri di Selat Hormuz. Peristiwa ini menunjukkan bahwa melintasi Selat Hormuz dan melarikan diri darinya tidaklah mudah.

Sekretaris Dewan Koordinasi Ekonomi Tertinggi para Kepala Kekuasaan mengingatkan: Mereka, meskipun tidak siap untuk perang yang berkepanjangan, berusaha untuk mendeklarasikan kemenangan mereka dengan sebuah «operaasi pertunjukan» di Isfahan. Tetapi upaya ini gagal karena campur tangan «Tuhan Yang Maha Esa», dan hari ini Angkatan Darat AS telah menemui jalan buntu dalam menghadapi Iran.

Dia menyatakan: Para analis percaya bahwa memasuki perang yang lebih luas akan menggambarkan koridor gelap tanpa ujung bagi AS. Koridor ini dimulai dari Selat Hormuz, membentang hingga Teluk Persia, Laut Oman, Selat Bab el-Mandeb, dan Samudra Hindia, dan akan mengarah pada perang yang sangat besar. Menghadapi situasi ini, mereka mengajukan dua tuntutan kunci: satu adalah pembebasan Selat Hormuz, dan lainnya adalah penerimaan bahan pengayaan Iran.

Rezaei dalam hal ini menjelaskan: Pengelolaan Selat Hormuz harus berada di tangan Iran, karena Iran telah mencegah pengerahan pasukan dan ketidakamanan di Teluk Persia. Selat Hormuz tertutup untuk ketidakamanan dan pengerahan pasukan, tetapi terbuka untuk perdagangan bebas. Angkatan Laut Pengawal Revolusi dengan menerapkan pengelolaannya, sambil mengidentifikasi dan mendaftarkan kapal-kapal, menjamin lintasan aman kapal-kapal dagang dari berbagai negara kecuali beberapa negara tertentu.

Dia menambahkan: Iran menekankan bahwa keamanan adalah prioritas baginya, dan pengelolaan Selat Hormuz adalah hak yang sah. Sejarah 47 tahun tanpa pengelolaan dan transit amunisi melalui selat ini, terutama selama perang paksaan, adalah bukti untuk klaim ini.

Sekretaris Dewan Koordinasi Ekonomi Tertinggi para Kepala Kekuasaan melanjutkan: Mengenai masalah pengayaan, Iran adalah anggota Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan melakukan aktivitas nuklir damainya di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Inspektur IAEA telah berulang kali mengunjungi fasilitas nuklir Iran dan mengkonfirmasi bahwa Iran tidak memiliki penyimpangan dalam aktivitas nuklirnya. Teknologi ini diperlukan Iran untuk penggunaan damai dalam kesehatan, pertanian, industri, dan pembuatan instrumen presisi, dan Iran bertindak sesuai dengan peraturan internasional. Tetapi desakan dan tuntutan berlebihan dari pihak lawan dalam dua masalah ini tidak mencapai hasil, dan tidak akan mencapai hasil.