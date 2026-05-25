Protes Anti-Zionis di Korea Selatan untuk Mengakhiri Perang Melawan Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Pusat Informasi Palestina, ibu kota Korea Selatan menjadi saksi unjuk rasa dan pawai solidaritas dengan Palestina, yang dihadiri oleh puluhan aktivis dan pendukung Palestina.

Berdasarkan laporan ini, para peserta unjuk rasa ini menuntut penghentian serangan rezim Israel ke Jalur Gaza dan menolak perluasan perang di kawasan tersebut ke Iran dan Lebanon. Mereka juga menuntut diakhirinya segala intervensi Amerika Serikat dalam konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Unjuk rasa ini berlangsung di distrik «Gwanghwamun» di pusat kota Seoul. Para demonstran membawa plakat-plakat yang mengutuk perang terhadap Gaza dan meneriakkan slogan-slogan yang mendukung penghentian operasi militer dan penghentian dukungan militer untuk rezim Israel.

Para peserta juga menekankan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina dan warga sipil yang terkena dampak eskalasi ketegangan regional.

Dalam pawai ini, slogan-slogan bertema «Akhiri perang» dan «Hentikan agresi ke Gaza, Lebanon, dan Iran» dikumandangkan. Sejumlah demonstran juga mengutuk kebijakan AS yang mendukung Israel dan memperingatkan bahwa terus berlanjutnya eskalasi dapat memperluas cakupan konflik di kawasan.