33 Kapal Melintasi Selat Hormuz dalam 24 Jam Terakhir dengan Izin Angkatan Laut Pasdaran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Hubungan Masyarakat Angkatan Laut Pasdaran mengumumkan: Dalam 24 jam terakhir, 33 kapal, termasuk kapal tanker, kapal kontainer, dan kapal dagang lainnya, setelah mendapatkan izin, dengan koordinasi dan pengamanan dari Angkatan Laut Pasdaran, melintasi Selat Hormuz.

Angkatan Laut Pasdaran menyatakan: Pengendalian cerdas atas Selat Hormuz setelah meningkatnya ketidakamanan yang disebabkan oleh agresi tentara teroris Amerika Serikat di Selat Hormuz, sedang dilakukan dengan kuat dan efektif oleh Angkatan Laut Pasdaran.