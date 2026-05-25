Syekh Naim Qassem: Senjata Akan Tetap di Tangan Kami; Iran Akan Keluar dari Perang dengan Kepala Tegak

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Manar, Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, mengatakan: Hari ini kita akan membahas tentang Hari Perlawanan dan Pembebasan, situasi politik saat ini, serta situasi di Iran, Bahrain, dan Palestina. Saya mengucapkan selamat Idul Adha, hari raya pengorbanan, pengampunan, dan interaksi dengan iman yang mengarah pada konfrontasi dengan setan, kepada umat Islam.

Dia menambahkan: Kita dapat menyimpulkan 5 prinsip penting dari perlawanan dan pembebasan. Siapa pun yang berpartisipasi dalam perlawanan, ia adalah mitra di dalamnya dan dalam pembebasan yang dicapai. Perlawanan adalah hasil dari kepemimpinan sayyed para syuhada umat, sayyed Hassan Nasrallah.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon mengatakan: Kemenangan ini adalah hasil kerja sama antara tentara, rakyat, dan perlawanan. Ada koordinasi antara pemerintah dan perlawanan, dan ini adalah faktor penting dan berpengaruh dalam mencapai kebebasan. Perlawanan dan pembebasan adalah hari raya bagi orang-orang merdeka di dunia dan hari raya bagi Palestina. Kami di sini mengingat Presiden Émile Lahoud dan Nabih Berri, Ketua Parlemen, yang merupakan pendukung kebebasan.

Proyek Israel adalah menghilangkan perlawanan dan menduduki Lebanon secara bertahap

Dia menambahkan: Lima belas tahun pendudukan, bersama dengan pembentukan tentara Lebanon Selatan, bertujuan untuk mewujudkan ambisi musuh Israel di Lebanon. Kesepakatan yang memalukan pada 17 Mei tidak dilaksanakan dan dibatalkan pada tahun 1984, dan ini adalah langkah menuju kebebasan yang tercapai pada tahun 2000. Selamat atas kebebasan besar ini, atas kehormatan dan martabat ini.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon mengatakan: Pada 24 November 2024, pemerintah Lebanon mencapai kesepakatan tidak langsung yang seharusnya mengakhiri pendudukan dan menghentikan serangan. Selama 15 bulan setelah kesepakatan, serangan Israel terus berlanjut. Pemerintah Lebanon tidak mampu melaksanakannya. Konsesi yang diberikan pemerintah Lebanon terus berlanjut hingga pada tanggal 2 Maret 2026, perlawanan dinyatakan sebagai penjahat. Saya meminta pemerintah Lebanon untuk membatalkan keputusan yang diambil terhadap perlawanan dan berdiri di samping rakyatnya. Proyek Israel adalah menghilangkan perlawanan dan menduduki Lebanon secara bertahap sebagai bagian dari programnya.

Syekh Naim Qassem mengatakan: Sanksi-sanksi terbaru Amerika Serikat diberlakukan dengan tujuan untuk menekan, dan ini menunjukkan ketidakmampuan untuk mencapai tujuannya. Sanksi Amerika tidak akan melemahkan kami, dan jika Amerika melakukan kebiadaban yang lebih besar, ia tidak akan mendapat apa pun di Lebanon.

Sambil kembali menolak pelucutan senjata Hizbullah Lebanon, ia menegaskan: Pelucutan senjata berarti melucuti kemampuan pertahanan Lebanon dan membuka jalan bagi kehancurannya, dan ini tidak dapat diterima bagi kami. Mereka mengatakan kepada kami untuk membantu mereka dalam pelucutan senjata kami sendiri, sehingga Israel dapat masuk, membunuh kami, dan mengungsikan rakyat kami.