Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar The Times mengutip sumber militer mengumumkan bahwa pesawat yang membawa John Healey, Menteri Pertahanan Inggris, saat terbang dari Estonia ke London dan di dekat perbatasan Rusia, mengalami gangguan elektronik.

Hubungan Rusia dan Inggris telah memburuk sejak dimulainya perang Ukraina. Moskow menuduh London melakukan sabotase dan mencegah terciptanya perdamaian dengan Kyiv.

Inggris sebagai salah satu anggota utama NATO dalam beberapa tahun terakhir, telah meningkatkan aktivitasnya di perbatasan timur NATO dengan Rusia, terutama di negara-negara Baltik.