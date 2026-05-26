Duta Besar Iran di Moskow: Amerika Tidak Koordinasi dalam Negosiasi

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Jalali, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Rusia, dalam wawancara dengan surat kabar Kommersant edisi Moskow menambahkan: “Beberapa kali proposal telah bolak-balik, tetapi seperti yang saya katakan, alasan kegagalannya adalah pendekatan Trump sendiri.”

Ia menyatakan: “Misalnya, terakhir kali kami mengajukan proposal. Negosiator Amerika mengatakan: kami butuh waktu satu minggu untuk mengkajinya. Namun dua jam kemudian Trump berkata: tidak, proposal itu ditolak. Ini menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak terkoordinasi di antara mereka sendiri.”

Duta Besar Iran di Moskow mengatakan: “Situasi ini menunjukkan bahwa di Amerika hanya satu orang yang mengambil keputusan, dan itu adalah Trump sendiri. Dan Trump tidak memikirkan apa pun selain kemenangan dan gengsi untuk dirinya sendiri.”

Menjawab pertanyaan apakah proses pertukaran pesan rahasia antara Iran dan Amerika selain proses mediasi Pakistan masih berlangsung, Jalali mengatakan: “Tidak. Pesan kami adalah apa yang disampaikan melalui pihak Pakistan. Dan proposal yang telah diajukan Iran sejauh ini adalah proposal yang masuk akal.”

Ia menambahkan: Jika Amerika menginginkan penghentian perang dan menerima prasyarat negosiasi – yaitu tidak ditentukannya hasil sejak awal – maka negosiasi ini dapat mencapai hasil.

Duta Besar Iran untuk Rusia mengatakan: “Masalah Amerika saat ini dan Trump sendiri adalah ia ingin mengeluarkan arahan. Jika kami harus menerima arahan Amerika, untuk apa kami berjuang dan bertahan selama hampir lima dekade? Kami telah membayar harga yang mahal untuk kemerdekaan negara kami. Wajar saja bahwa kami tidak menerima dikte.”