Amir Jahanshahi: Tak Ada Musuh yang Mampu Melawan Republik Islam Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Brigadir Jenderal Ali Jahanshahi, Komandan Angkatan Darat, dalam sebuah wawancara, dengan memuliakan epik besar 3 Khordad (pembebasan Khorramshahr dan operasi Baitul Muqaddas), mengatakan: Tanggal 3 Khordad, hari jadi pembebasan Khorramshahr, menunjukkan ketahanan dan keperkasaan angkatan bersenjata dan rakyat Iran yang heroik di bawah kepemimpinan Imam besar dan kebijaksanaan Imam syahid kita, yang abadi dalam ingatan semua orang di dunia.

Komandan Angkatan Darat, seraya menunjuk bahwa musuh-musuh sistem harus membuat perubahan dalam doktrin militer mereka terhadap Iran, menambahkan: Hari ini seluruh dunia menyaksikan kehinaan dan kenistaan Amerika dan rezim Zionis. Inilah Iran. Dan jika musuh ingin memandang dengan mata miring ke tanah suci negara ini, ia akan berhadapan dengan angkatan bersenjata yang siap berkorban dan siap siaga.

Brigadir Jenderal Jahanshahi menegaskan: Iran yang perkasa berkat persatuan dan solidaritas rakyat yang heroik, akan selalu berada di puncak kekuasaan. Jika imperialisme global tidak dapat mencapai tujuan jahatnya di Iran, itu karena kohesi nasional di Iran.

Komandan Angkatan Darat mengingatkan: Pembebasan Khorramshahr dilakukan melalui operasi gabungan dan terukur selama perang paksaan. Hari ini juga, jika musuh ingin melakukan kesalahan, angkatan darat yang jaya dari Republik Islam dan Korps Pengawal Revolusi Islam bersama dengan persatuan dan solidaritas rakyat Iran yang gigih dan kita cintai, akan mendapat respons yang lebih kuat dibandingkan masa lalu.

Brigadir Jenderal Jahanshahi, merujuk pada kesiapan Angkatan Darat dalam mempertahankan perbatasan negara, mengatakan: Angkatan Darat dengan kesiapan pertahanan tinggi telah ditempatkan di semua perbatasan. Tidak ada kekhawatiran atau ancaman terhadap perbatasan. Dan jika musuh memandang perbatasan dengan mata kiri (niat jahat), ia akan menghadapi reaksi paling keras.