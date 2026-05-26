  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Reaksi Konsulat Iran di India terhadap Retorika Baru Trump

26 Mei 2026 - 11:34
News ID: 1819063
Source: ABNA
Reaksi Konsulat Iran di India terhadap Retorika Baru Trump

Konsulat Iran di India bereaksi terhadap retorika baru Presiden Amerika tentang penghancuran uranium pengayaan tinggi Iran dan menyebutnya sebagai pengulangan mimpi-mimpi Trump yang gagal.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Konsulat Iran di Hyderabad, India, dalam menanggapi ucapan berulang dan retorika Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyatakan: Jika Iran ingin memberikan uranium kepada kalian, Iran akan melakukannya jauh sebelum perang dimulai.

Pusat diplomatik Iran di India ini, menulis kepada pemerintah Washington: Jika kalian bisa mengambilnya dari kami dengan perang, pasti kalian sudah lama melakukannya.

Konsulat Iran di India menegaskan: Sekarang, satu-satunya yang bisa kalian lakukan (wahai Amerika) adalah mengulangi mimpi-mimpi kalian yang gagal.

Lembaga diplomatik ini dengan sinis menyindir Trump atas ketundukannya kepada Perdana Menteri rezim Zionis, menyatakan: Ini adalah hasil dan harga dari mempercayai seorang teman yang penjahat perang dan berkhayal.

Trump dalam retorika terbarunya mengklaim bahwa uranium pengayaan tinggi Iran harus dihancurkan – sebuah mimpi yang telah berulang kali diucapkan Presiden Amerika tetapi sejauh ini gagal diwujudkan.

Your Comment

You are replying to: .
captcha