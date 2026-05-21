Qalibaf: Kami akan membuat musuh menyesali setiap agresi baru

Menurut ABNA, file audio ketiga Mohammad Baqer Qalibaf, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam Iran, yang ditujukan kepada rakyat Iran telah dirilis.

Qalibaf dalam file audio ini dengan menyatakan bahwa sekitar satu bulan ini kita menyaksikan gencatan senjata di medan perang, tetapi gerakan terbuka dan tersembunyi musuh menunjukkan bahwa ia bersamaan dengan tekanan ekonomi dan politik tidak melepaskan tujuan militernya dan mencari putaran baru perang serta petualangan baru, ia menegaskan: Realitanya adalah bahwa musuh, bertolak belakang dengan gaya yang kadang ia tunjukkan, terjebak dalam kebuntuan strategis. Harga bensin, pasar obligasi, suku bunga bank, tingkat inflasi yang mempengaruhi biaya hidup utama di masyarakat Amerika telah menyebabkan protes rakyat negara tersebut, sehingga bahkan banyak pendukung Trump menganggap perang Amerika melawan Iran sebagai perang Israel dan menganggapnya bertentangan dengan janji kampanye Trump.

Ia menambahkan: Situasi kacau yang tercipta di opini publik dan ekonomi Amerika ini telah menyebabkan Presiden Amerika ragu antara dua pilihan. Pilihan pertama adalah memprioritaskan pengakhiran perang, di mana ia harus menanggung biayanya sebagai pecundang perang. Pilihan kedua adalah memulai kembali perang atau melanjutkan blokade laut untuk menekan dan memaksa Iran menerima penyerahan diri. Realitanya adalah bahwa pengamatan cermat terhadap kondisi Amerika memperkuat kemungkinan bahwa mereka masih berharap pada penyerahan diri bangsa Iran dan secara keliru berpikir bahwa mereka dapat dengan melanjutkan blokade dan tekanan ekonomi di satu sisi dan mengintensifkan tekanan di medan militer serta melancarkan putaran baru serangan, membujuk Iran untuk merespon secara positif tuntutan berlebihan mereka di medan diplomasi.

Ketua Parlemen dengan menekankan bahwa dalam menghadapi rencana seperti itu kita harus dengan memperkuat kesiapan kita untuk merespon dengan tegas dan efektif terhadap kemungkinan serangan serta dengan meningkatkan ketahanan ekonomi, mengeluarkan musuh dari kesalahan perhitungannya dan membuatnya putus asa akan penyerahan Iran, sehingga musuh terpaksa dalam negosiasi menerima dan mengakui tuntutan sah rakyat Iran, ia menyatakan: Demi ketenangan rakyat Iran, saya sampaikan bahwa pasukan militer kita yang perkasa telah menggunakan kesempatan gencatan senjata sebaik mungkin untuk membangun kembali kemampuan militer kita dan berkat karunia Ilahi serta dukungan rakyat, hari ini mereka memiliki kesiapan sedemikian rupa sehingga akan mengejutkan musuh dan pasti akan membuatnya menyesali setiap agresi baru terhadap Iran.